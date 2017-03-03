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Yıldırım, ödülünü Erdoğan'ın elinden aldı
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Yıldırım, ödülünü Erdoğan'ın elinden aldı

Yeşilay tarafından düzenlenen 4. Zümrüdüanka Ödül Töreni'nde Başbakan Binali Yıldırım, 'Siyaset' dalında layık görüldüğü ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Yeşilay tarafından düzenlenen 4. Zümrüdüanka Ödül Töreni'nde Başbakan Binali Yıldırım, 'Siyaset' dalında layık görüldüğü ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.
Yeşilay tarafından "Bağımlılıklardan uzak, sağlıklı yaşamı" misyon edinen, söz ve eylemleriyle bu mücadeleye destek veren kişi, kurum ve kuruluşlara verilen "Zümrüdüanka Ödülleri" için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlendi.
Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk'ün ev sahipliğinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen ödül törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve çok sayıda davetli katıldı.
Törende Başbakan Binali Yıldırım, uyuşturucu ile mücadele konusundaki çalışmalardan dolayı 'Siyaset' dalında ödüle layık görüldü. Başbakan Yıldırım ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.
Ödülü takdim ederken kısa bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Başbakan'dan ricam olacak. O da üç köyümüzü muhtarlar sigara içilmeyen köy noktasına getirdikleri için teşekkür ediyorum. Sayın başbakanım o üç köye el atarlarsa o köyler 300- 400'e doğru tırmanır böylelikle" diye konuştu.
Ödülü aldıktan sonra teşekkür konuşması yapan Başbakan Yıldırım ise, "Böyle bir ödüle layık görülmek benim için çok önemli. Hele bu ödülü Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden almak ayrı bir anlam ifade ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızı her şeyi takdir eder. Onu belli etmez. Babam da bizi severdi ama sevdiğini belli etmezdi. Bu ödül bize ancak daha fazla azim verir daha fazla hizmet etmek adına teşvik eder. Her ne kadar Avrupa'ya göre 15-24 yaş arasında Avrupa'da uyuşturucu kullanımlarını oran yüzde 29.7 Türkiye de bu oran 2.7. Az olabilir. Ama biz istiyoruz ki hiç olmasın. Çünkü gençlerimiz geleceğimiz. Türkiye 2016 istatistiklerine göre Avrupa'da uyuşturucu yakalama ve bertaraf etme konusunda en önde deliyor. Bir seferinden 13 ton eroini yakalayarak, yüzde 16 dünya toplamında bir mücadeleyi ortaya koymuştur. Terörün en önemli kaynaklarından biri de uyuşturucu ticaretidir. Son aylarda yaptığımız operasyonlarda 4 milyar değerinde hint keneviri imha edildi. Bu konuda da PKK terör örgütüne darbe vuruldu" dedi.
Gecede daha sonra toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.
(Murat Ergin - Oğuzcan Yazar /İHA)

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