Yıldırım, MGK Genel Sekreteri Hacımüftüoğlu'nu kabul etti
Başbakan Binali Yıldırım, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'nu kabul etti.
Başbakan Binali Yıldırım, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'nu kabul etti. Başbakan Binali Yıldırım, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'nu Başbakanlık Resmi Konutu'nda kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 30 dakika sürdü. (Enise Vural/İHA)
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