Yıldırım May ve Mattis ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım Londra'daki temasları kapsamında İngiltere Başbakanı Theresa May ve ABD Savunma Bakanı James Mattis ile bir araya geldi.

Başbakan Binali Yıldırım Londra'daki temasları kapsamında İngiltere Başbakanı Theresa May ve ABD Savunma Bakanı James Mattis ile bir araya geldi.

Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyaret düzenlediği Londra'da temaslarına başladı. Dün akşam saatlerinde Londra'ya gelen ve burada yaşayan vatandaşlarla bir araya gelen Yıldırım, bugün Somali Konferansı'na katılacak. Konferans'ta bir konuşma yapması beklenen Başbakan Yıldırım, konferans öncesinde İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, terörle mücadele, Brexit süreci, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra küresel konular da ele alındı.

Başbakan Binali Yıldırım, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile de bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler, terörle mücadele, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra küresel konular da ele alındı.

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