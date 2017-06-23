Yıldırım, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile bir araya geldi
Başbakan Binali Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi.
Başbakan Binali Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi. Başbakan Binali Yıldırım, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Görüşme, basına kapalı gerçekleşti. (Enise Vural/İHA)
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