Yıldırım, İngiliz basın mensuplarıyla buluştu

Başbakan Binali Yıldırım Londra'daki temasları kapsamında İngiliz basın mensupları ile bir araya geldi.
Başbakan Binali Yıldırım Londra'daki temasları kapsamında İngiliz basın mensupları ile bir araya geldi. Başbakan Binali Yıldırım'ın, resmi ziyaret düzenlediği Londra'daki temasları sürüyor. Yıldırım, İngiliz basın mensupları, Four Seasons Park Lane Otel'de İngiliz basın mensupları ile bir araya geldi.
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