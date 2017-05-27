Yıldırım, ilk teravih namazını Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kıldı

Başbakan Binali Yıldırım, 'Ramazan-ı Şerif'in ülkeye, millete hayırlar, huzur getirmesini, milletin birliğinin, beraberliğinin daim olmasına ve Türkiye'nin başını ağrıtan her türlü belanın defolmasına vesile olmasını, ayrıca dünyanın çeşitli yerlerinde devam eden savaşların, iç karışıklıkların da yok olmasına vesile olmasını Cenabı Mevlamdan niyaz ediyorum' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, "Ramazan-ı Şerif'in ülkeye, millete hayırlar, huzur getirmesini, milletin birliğinin, beraberliğinin daim olmasına ve Türkiye'nin başını ağrıtan her türlü belanın defolmasına vesile olmasını, ayrıca dünyanın çeşitli yerlerinde devam eden savaşların, iç karışıklıkların da yok olmasına vesile olmasını Cenabı Mevlamdan niyaz ediyorum" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım Ramazan ayının ilk teravih namazını Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kıldı. Namaz çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldırım, rahmet, mağfiret, günahlardan arınma ayı mübarek ramazanın arifesinde olunduğunu belirterek, "Bu gece ilk sahurumuzu yapacağız ve ramazan boyunca ibadetimizi yerine getireceğiz" ifadesini kullandı.

Ramazan'ın hayırlara vesile olmasını dileyen Yıldırım, "Ramazan-ı Şerif'in ülkeye, millete hayırlar, huzur getirmesini, milletin birliğinin, beraberliğinin daim olmasına ve Türkiye'nin başını ağrıtan her türlü belanın defolmasına vesile olmasını, ayrıca bu ramazanın dünyanın çeşitli yerlerinde devam eden savaşların, iç karışıklıkların da yok olmasına vesile olmasını Cenabı Mevlamdan niyaz ediyorum. Milletimizin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum" açıklamalarında bulundu.

Milletin, ailesiyle, çoluğuyla çocuğuyla nice güzel günlere vasıl olması temennisinde bulunan Yıldırım, daha sonra cami avlusunda kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

Başbakan Yıldırım, buradaki çocuklara oyuncak ve satranç takımı hediye etti.

(Caner Ünver/İHA)