Yıldırım: İki kaptan gemiyi batırır, kaptanın tek olması lazım

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye'nin geleceğini konuşacağız.Meclis bu değişikliği en iyi şekilde müzakere edecek.

Asıl işin sahibi, onay verecek makam millettir. Bu millet bu değişikliğe olur verecek.

Yönetim olarak karşı karşıya olduğumuz sıkıntıları kaldıracak bir değişiklik bu.

İki kaptan gemiyi batırır kaptanın tek olması lazım.

Parlamento millet iradesiyle seçilmiş cumhurbaşkanı yine millet iradesiyle seçilmiş. Bu ikili yapı sürdürülebilir değil.

Sorumluluğun da yetkinin de yürütmede tek olması lazım. Aksi halde sistem bir yere geliyor, tıkanıyor.