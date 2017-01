Yıldırım: Hesapları kursaklarında kalacak

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye üzerinde çeşitli hesaplar yapanların hesaplarının kursaklarında kalacağını belirterek, Türkiye'nin yarınının bugününden daha güzel olacağını ifade etti.

Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Şehircilik Şurası'nda yaptığı konuşmada, "Fatih Sultan Mehmet diyor ki, 'Hüner bir şehr bünyâd etmektir; reâyâ kalbin âbâd etmektir', yani asıl marifet halkın kalbini, ruhunu, benliğini inşa edecek, insana huzur verecek şehirler inşa etmektir. Bunu gerçekleştirme yolunda yeni fikirler ortaya koymak üzere önemli bir toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Şehircilik Şurası'na fikirleri, tecrübeleri, bilgi ve görgüleriyle katkı sağlayacak olan katılımcılara teşekkür ediyoruz. Bir milleti anlamak için şehirlerine bakmak yeterlidir, şehir medeniyettir, medeniyet şehirdir. Şehir, o şehrin sakinlerinin ruh halini de yansıtır. Şehir bir kaptır, içinde yaşayanlara kendi şeklini verir. Başta Konya, Bursa, Edirne, İstanbul olmak üzere bizim tarihe mal olmuş bütün şehirlerimiz insan merkezli olarak kurulmuştur. Her sokağı, her caddesi, hatta her taşı insanı yansıtan bir anlayışla şekillenmiştir. Bizim şehirlerimiz, bir medeniyet bilincinin eseri olarak meydana gelmiştir. Dünyanın her tarafından alimleri, fazilet ve irfan sahibi insanları adeta kendine çekmiş ve cezbetmiştir. Bizim yaşadığımız çevre ve şehirleri marka şehirler yapmak gibi tarihi bir sorumluluğumuz var. Bu şuradan çıkacak sonuçlar, bu sorumluluğumuzun yerine getirilmesi konusunda ışık tutacak. Yeni yatırım politikalarının belirlenmesi, stratejik adımların uygulanmaya konulması için önemli bir yol gösterecektir" ifadelerini kullandı.

Kurumsal örgütlenme ve yapılanma kavramının önemine işaret eden Yıldırım, "Biz ülke olarak bu konuda hangi aşamadayız, neler yapabiliriz bunların etraflıca tartışılması gerekiyor. Yeni mevzuat, şehirleşme ilgili düzenlemeler, belediyelerimizin hizmet kapasitesinin geliştirilmesi gibi konular bu şurada ele alınacak. Bilim adamlarımız, bürokratlarımız ve konuda uzman şahsiyetler şehirlerin sorunlarını gidermek ve şehirleri güzelleştirmek için çözüm önerilerini ortaya koyacaklar" diye konuştu.

Yıldırım, 2002'den bu tarafa ülke olarak gerçekleştirilen bütün adımların altında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğunu anlatarak, 15 yılda bir Türkiye'nin üç Türkiye yapıldığını, ihracatın artırıldığını, mazlumlara kucak açan, ev sahipliği yapan bir ülke olunduğunu ifade etti. Büyük hizmet ve dev yatırımların birer birer hayata geçirildiğine dikkati çeken Yıldırım, Türkiye'yi büyütmek için canla başla çalışıldığını dile getirdi. Dünya çapındaki projelerin kısa zamanda tamamlanıp vatandaşın hizmetine sunulduğuna dikkati çeken Yıldırım, Çanakkale Köprüsü ve otoyolları ile birlikte ihalesinin dün gerçekleştirildiğini ifade etti.



ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin bilgi veren Başbakan Yıldırım, "Projenin en önemli özelliği, dikmeler arası açıklığı en fazla olan köprü olmasıdır. 2023'e yetişecek olan köprünün iki kulesi arasındaki açıklık, 2 bin 23 metre olacaktır. Böylece Cumhuriyetimizin 100. yılına Çanakkale'de bu ülke, bu vatan için canını feda eden Çanakkale geçilmez diye düşmana boğazın sularını dar eden ecdadımıza yakışır eseri de kazandırmanın milletçe mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız. İnşallah bu yıl 18 Mart'ta, zatıalinizin huzuruyla bu köprüye ilk kazmayı vurmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye üzerinde çeşitli hesaplar yapanların hesaplarının kursaklarında kalacağını anlatan Yıldırım, Türkiye'nin yarınının bugününden daha güzel olacağını ifade etti. Türkiye'nin şehirlerinin mimari ve tarihi özelliklerine değinen Yıldırım, Kayseri'nin de farkını gördüklerini dile getirdi. Şehirleri afet ve deprem riskinden kurtaracak daha güvenli bir şekilde yeniden imar edileceğine dikkati çeken Başbakan Yıldırım, bugün 200 bölgeyi inşa etmek için ayırdıklarını söyledi.

Alçak bölücü terör örgütünün çukur siyaseti ile yakıp yıktığı Güneydoğu'da yerleşim yerlerinde 35 bin konutun yapımına başladıklarını belirten Yıldırım, "Bir yıl içerisinde eskisinden kat kat güzel, bütün ihtiyaçları düşünülmüş bu konutları yapıp Güneydoğu'da vatandaşlarımızın hizmetine vereceğiz. Sur'u eskisinden çok daha güzel bir şekilde aslına uygun olarak cazibe merkezi haline getiriyoruz" dedi.

Başbakan Yıldırım, kentsel ve kırsal alanların imarına ilişkin usul ve esasların titizlikle uygulanmasının temin edileceğini anlatarak, güvenli yapı malzemeleriyle nitelikle ve enerji verimliliği yüksek marka şehirler vizyonunun yurdun her bir köşesinde yaygınlaştırılacağını ifade etti. Doğal kaynakları kirletmeyen, tarım alanlarını yok etmeyen şehirleşme anlayışına önem vereceklerini vurgulayan Yıldırım, "Gençler, kadınlar, engelliler, yaşlılar için de şehrin dokusu ve yapısı çok önemlidir. Onun için şehirlerimiz sadece beton yığınlarından oluşmayacak, sosyal ihtiyaçların karşılanacağı yerler olacaktır. Yatay mimariyi daha çok tercih edeceğiz ve teşvik edeceğiz" ifadelerini kullandı.



"ŞEHİRCİLİK ŞURASI 3 AY DEVAM EDECEK"

Şehircilik konusunda ufuk açıcı tarihi birikime sahip olunduğunu belirten Yıldırım, "Şehircilik Şurası 3 ay devam edecek. Kimlik, planlama ve tasarımdan kentsel dönüşüme, şehirleşme ve göç etmeden geniş yelpazede birçok konu üzerinde çalışılacak. Şura sonrası elde edilecek sonuçların şehircilik alanında çalışan kurumlara önemli bir başvuru kaynağı olacağından eminim. Katkı sağlayacak olan bilim insanları, üniversitelere, sivil toplum örgütlerine şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Geçtiğimiz 16 yıl içinde TOKİ olarak 670 bin konutun tamamlandığını anlatan Başbakan Yıldırım, "Şu anda devam eden 75 bin konut tamamlanacak ve sahiplerine teslim edilecek. Böylece 140 milyarlık bir yatırımı Türkiye'de konut alanında gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bundan sonra işimiz bitmedi. işimiz daha da devam ediyor, hem şehircilik hem de çevre alanında. Son 16 yıl içerisinde hükümetimiz, yeşil alan miktarını 1.8 milyon hektar düzeyinde artırdı. 3 milyar ağacı toprakla buluşturduk. Yeşillik konusunda çok büyük emeklerimiz oldu. Daha da güzel şeyler yapacağız. 1999 depremi, Marmara Depremi, bize çok şey öğretti. En az 7 milyon yapı stoğunun yenilenmesine ihtiyaç var. 750 milyarlık bir bütçeden bahsediyoruz. Dolar bazında 200 milyar dolarlık bir bütçeden bahsediyoruz. Gelecek 15 yıl içinde inşaat sektöründe hayli işimiz olduğunu ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Kentsel dönüşümün mecburi değil, gönüllü bir dönüşüme tabi tutulacağını anlatan Yıldırım, "Vatandaşlara daha iyisini göstereceğiz. Yeşil alanıyla, camisiyle, parklarıyla, alışveriş merkeziyle bir yaşam alanına dönüşmüş yeni ve güzel mahalleler, şehirleri yapmak için bu şurada ortaya konacak fikirleri de en ince detayına kadar değerlendirmiş olacağız" şeklinde konuştu.

Başbakan Yıldırım, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bölücü terör örgütünün maalesef geçtiğimiz aylarda çukur siyaseti ile ilçeleri, illeri işgal ederek, binaları tarumar ederek perişan ettikleri alanların yapımını gerçekleştiriyoruz. Sur, özellikle üzerinde durduğumuz, Diyarbakır'ın cazibe, turizm merkezidir. Tarihinin, kültürünün ortaya çıktığı önemli bir merkezdir. Onun için önce Sur'dan başladık. Örnek bir çalışma yapıyoruz."

