Yıldırım, Hamas Siyasi Büro Başkanıyla telefonda görüştü
Başbakan Binali Yıldırım, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yle bir telefon görüşmesi yaparak, söz konusu göreve seçilmesinden dolayı Haniye'yi tebrik etti.
Başbakan Binali Yıldırım, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yle bir telefon görüşmesi yaparak, söz konusu göreve seçilmesinden dolayı Haniye'yi tebrik etti. Başbakan Binali Yıldırım, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yle telefon görüşmesi yaparak, göreve seçilmesinden dolayı Haniye'yi tebrik etti. Yıldırım, Filistinliler arası uzlaşı ve birliğin Filistin halkının bekası için önemini vurgulayarak, bu vesileyle Haniye'ye ve şahsında Filistinlilere mübarek Ramazan ayı için iyi dileklerini iletti. (Enise Vural/İHA)
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