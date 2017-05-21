Yıldırım Gürcistan'a gidecek

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye-Gürcistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) II. Toplantısı vesilesiyle 22-23 Mayıs 2017 tarihlerinde Gürcistan'a bir ziyaret gerçekleştirecek.

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye-Gürcistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) II. Toplantısı vesilesiyle 22-23 Mayıs 2017 tarihlerinde Gürcistan'a bir ziyaret gerçekleştirecek.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, Türkiye-Gürcistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) II. Toplantısı vesilesiyle 22 Mayıs 2017 akşamı Türkiye'den hareketle 22-23 Mayıs 2017 tarihlerinde Gürcistan'a bir ziyaret edeceği öğrenildi.

Söz konusu toplantıda, 19 Temmuz 2016 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen I. YDSK toplantısında alınan kararlara ilişkin uygulamalar gözden geçirilecek, yeni işbirliği imkanları ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunacak. Toplantı vesilesiyle ikili işbirliği ilişkilerin ahdi altyapısını kuvvetlendirecek çeşitli belgelere de imza atılacağı belirtildi.

Başbakan Binali Yıldırım, ziyareti kapsamında Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelasvili ile de bir görüşme gerçekleştirecek, ayrıca Türk iş adamlarıyla bir araya gelecek.

(Musa Erdoğan/İHA)