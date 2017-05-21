Yıldırım: Görevimi Sayın Erdoğan'a devretmenin gururunu yaşıyorum

Yıldırım'ın Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılan kongrede yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Bugün günlerden vuslat rabbime hamdolsun. İşte özlenen beklenen an geldi. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan bugün yeniden aramızda. Hoşgeldin Sayın Cumhurbaşkanım, hoşgeldin hanımefendi. Sayın Cumhurbaşkanım aradan geçen 998 gün boyunca bizi manevi olarak asla yalnız bırakmadınız.

Ne mutlu bizlere, hep başımızda olan liderle yol arkadaşlığı yaptık. Kutlu yürüyüşün lideri Erdoğan'ın yol arkadaşlarıyız.

Recep Tayyip Erdoğan büyük bir siyasetçi ve dava adamıdır. Hiçbir dava adamı yoktur ki kendisine muhtar bile olamaz denilirken, ülkesinin kaderini değiştirecek projelere imza attın. Bizler Recep Tayip Erdoğan'ın yol arkadaşıyız. Her şey Türkiye için.

AK Parti Genel Başkanlığı görevini sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a devretmenin gururunu yaşıyorum, hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum

'BUGÜN AYRI BİR BAYRAM YAŞIYORUZ'

Bu mutlu günde bizi yalnız bırakmayan bütün misafirlerimiz, bizleri salon dışında izlemek zorunda kalan bütün gönüldaşlarımız hoşgeldiniz.

Partimizin Üçüncü Olağanüstü Kongresi'nin başarılı geçmesini ülkemize hayır getirmesini diliyorum. Bizim kongremiz bayramdır ama bugün ayrı bir bayram yaşıyoruz.

Milletin partisini bir kez daha bir araya getiriyoruz. AK Parti'de kongre demek daha da güçlenmek demektir. Birlik beeraberliğimizin daha da artarak devam etmesi demektir. Bu birliği oluşturan bütün AK Partililer değerli yol arkadaşlarım sağolun var olun.

Mübarek üç aylar içerisindeyiz. Ramazan ayı yaklaştı. Ramazan'ın ülkemize ve dünyamıza hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu ayın bereketinden niyaz alarak gece gündüz vatandaşlarımızla hemhal olmanızı istiyorum.

'NİFAK TOHUMLARINI KENDİ TARLALARINA EKTİLER'

AK Parti'nin 2002'de başlayan kutlu yürüyüşü zorluklarla karşılaştı. Neler yaşamadık ki neler. Aramıza nifak sokmak isteyenler olmadı mı? Ama sonuçta ne oldu dönüp dolaşıp o nifak tohumlarını kendi tarlalarına ektiler. Kaderin üzerinde de bir kader vardır bunu unuttular. AK Parti'nin neferleriyiz.

AK Parti ilk günden beri ilkeleriyle var oldu. Var olmaya da devam edecek. Güzel ülkemin güzel insanlarına hizmet etmek bizim borcumuzdur. Partimizle milletimiz arasındaki gönül bağı her geçen yıl daha da güçlenmiştir.

'AK PARTİ HERHANGİ BİR SİYASİ PARTİ DEĞİL'

AK Parti herhangi bir siyasi parti değildir. Milletin partisidir. AK Partili olmak ülkemizin şanlı tarihiyle övünmek, bugünlerden yarınları hayal etmektir. AK Partili olmak tarih geçmişinden ilham almaktır. AK Partili olmak kibirden uzak olmak, tevazu sahibi olmaktır. Bizi biz yapan değerler işte bunlardır. AK Partili olmak şehidine fatiha göndermek, gazisine hürmet etmektir. Gelecek nesillere aktarılacak, tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devletin koruyucusu olmak demektir.

Bizi üstlendiğimiz görevlerde sorumluluğu veren milletimize, liderimize teşekkür ediyorum. Daha büyük hizmetleri inşallah yerine getireceğiz. Emin olun ki yarınımız bugünümüzden çok daha güzel olarak.

'ZOR BİR YIL GEÇİRDİK'

Milletçe zor bir yıl geçirdik. Ülkemiz Kurtuluş Savaşı günlerinden bu yana ilk defa bu kadar hainin bir araya geldiği oyunlar oynadığı bir dönem yaşadı. O oyunu milletimizle beraber bozduk, bozmaya da devam edeceğiz. 60. Hükümetin henüz ikinci ayı bile dolmamışken karanlık bir işgal girişimi yaşadık. Milletin parasıyla alınan tanklarla, uçaklarla millete bombalar yağdırdılar. Cumhurbaşkanımızın 'Ülkenize sahip çıkınız' çağrısıyla birlikte milyonlar oldunuz meydanlara indiniz. Kahraman Türk milleti bir kez daha yedi düvele kim olduğunu gösterdi. Milletin elinden Ay Yıldızlı bayrak düşmedi, ezanlar salalar dinmedi. Şehit olan bütün kardeşlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum.

'ÜÇ TERÖR ÖRGÜTÜYLE MÜCADELE EDEN BAŞKA BİR ÜLKE YOK'

Herkes şunu iyi bilsin ki FETO, bölücü terör örgüdü DEAŞ ve bütün terör örgütleriyle mücadele bizim için bir istiklal ve istikbal meselesidir. Ancak mücadeleyi yaparken merhametle değil, adaletle yapmaya devam edeceğiz. Buna rağmen mağdur olduklarını öne sürenlerin iddialarını da incelemek için gerekli düzenlemeleri yaptık. Bu komisyon aynı zamanda itiraz sahiplerine yargı yolunu da açmış olacak. Ülkemizin önemli sorunlarının başında halen terör belası geliyor. Dünya üzerinde aynı anda en az üç terör örgütüyle mücadele eden başka ülke yoktu. Teröre destek veren kim varsa er yada geç kaybedecektir.

'MAĞDUR OLDUĞUNU ÖNE SÜRENLERİN İTİRAZLARINI DEĞERLENDİRECEK DÜZENLEMELERİ YAPTIK'

FETÖ, bölücü terör örgütü, DEAŞ ve bütün terör örgütleriyle mücadele, bizim istiklal ve istikbal meselemizdir. Bu mücadelemiz aynı kararlılıkla devam edecektir. Ancak mücadeleyi yaparken merhametle değil, adaletle davranmaya devam edeceğiz. Bunu yaparken mağduriyet oluşmaması için gerekli titizliği de göstereceğiz. Mağdur olduğunu öne sürenlerin itirazlarını da en titiz şekilde değerlendirecek yasal düzenlemeleri yaptık, hayata geçirdik.

'ŞİMDİDEN CUMHURŞBAŞKANI ADAYI DERDİNE DÜŞMÜŞLER'

Şimdiden cumhurbaşkanı adayı arama derdine düşmüşler. Yine tutturmuşlar, çatı aday, kapı aday… Siz önce temelinizi sağlamlaştırın, temeli olmayanın çatısı da olmaz kapısı da olmaz. Bilsinler ki bu aziz millet, kararına saygı göstermeyenlere gönül kapısını da çatısını da bacasını da kapatır.

Darbeye karşıyız deyip Türkiye'yi yıllarca bir darbe anayasasına mahkum ettiniz. Bir yandan işgal girişimini bertaraf ederken, diğer taraftan vesayetçi anayasadan ülkemiz kurtardık.

'TÜRKİYE OLMADAN SURİYE İÇİN SİYASET ÜRETİLEMEZ'

(Suriye konusu) Fırat Kalkanı operasyonu ile vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini güvence altına aldık. Bölgedeki mücadelemiz henüz bitmemiştir. Burada Türkiye olmadan masa kurulamaz, siyaset üretilemez. PKK, PYD, YPG'nin aynı olduğunu artık bütün dünya biliyor. Kendilerinin de inkar etmediği bu gerçeğin, dost bildiğimiz ülkeler tarafından da artık görülmesini bekliyoruz.