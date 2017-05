Yıldırım gençlerle bir araya geldi

Başbakan Binali Yıldırım, gençlerin önündeki engelleri kaldırmak için kıyasıya mücadele ettiklerini belirterek, 'Gençlikle devlet arasındaki duvarları yıktık. Bundan sonra da devlet ve toplum arasında özellikle de siz gençlerimizin arasına duvar örülmesine asla müsaade etmeyeceğiz' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, gençlerin önündeki engelleri kaldırmak için kıyasıya mücadele ettiklerini belirterek, "Gençlikle devlet arasındaki duvarları yıktık. Bundan sonra da devlet ve toplum arasında özellikle de siz gençlerimizin arasına duvar örülmesine asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 81 ilden ve KKTC'den gelen gençleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Programda konuşan Yıldırım, "Aslında sizlerle ayrıca görüşecektik ama işi 'kolay edelim' dedik, Sayın Cumhurbaşkanımız da kabul etti, bu iki toplantıyı ayrı ayrı Cumhurbaşkanlığında, Başbakanlık'ta yapmak yerine burada gerçekleştiriyoruz. Hepinize 'Hoşgeldiniz' diyoruz. Milletin evine külliyede sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde Samsun'da bağımsızlık meşalesinin yakılışının yıl dönümü olan bugünde 81 ilimizden bira araya gelen siz gençlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere, milli mücadelemizin isimsiz kahramanlarını rahmet ve minnet duygularıyla anıyorum. 19 Mayıs milletimizin kaderinde bir dönüm noktasıdır, 98 yıl önce başlayan istiklal mücadelemiz kısa sürede bütün Anadolu topraklarına yayıldı, bu büyük mücadele milletimizin azmi, kararlılığı neticesinde zaferle noktalanmıştır. Vatanını işgalden kurtararak hür ve müstakil bir devlet kuran milli irade Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanıyla 20. yüzyılın en önemli hadiselerinden birini gerçekleştirmiştir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bütün gençlerine sevgi ve muhabbetlerini ilettiklerini belirterek, "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramlarını kutluyorum. Bugün özellikle sınır boylarında terörle mücadele eden Mehmetçiklerimizi, genç polis kardeşlerimizi ve gençleri geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizi selamlıyorum. Yurdun dört bir köşesinde ülkemiz için alın teri döken bütün genç emekçi kardeşlerimizi, liseli gençlerimizi, üniversiteli gençlerimizi sevgiyle selamlıyorum. Türkiye'nin istikbali ve geleceğini selamlıyorum. Siz gençler Söğüt'te doğup büyüyerek 3 kıtaya yayılan dev bir imparatorluğun kurucu Ertuğrul Gazi'nin nesillerisiniz. Çağ açıp çağ kapatan Fatih'in nesillerisiniz. Asım'ın nesli de diriliş nesli de sizlersiniz. Sizler, Türkiye aşkı ve sevdasıyla yarınki Türkiye'yi inşa edeceksiniz. Sizlere sonuna kadar güveniyor ve inanıyoruz" diye konuştu.

Siz, 15 Temmuz gecesi tarih yazdınız. diyen Yılrım; "Karanlık FETÖ örgütünün alçakça kurduğu planı bozdunuz. Ülkemize, milletimize, demokrasimize sahip çıkarak size olan inancımızı ve güvenimizi boş çıkarmadınız, haklı çıkardınız. 15 Temmuz gecesi silahların, uçakların, tankların karşısında korkusuzca duranlar sizlerdiniz. O gece fidanlarımız o koca yürekleriyle alçaklara meydan okudu. Bir ay boyunca demokrasi nöbetlerinin inancı, kararlılığı ve heyecanı yine sizler oldunuz. Sizler, Cumhuriyetimizin, hukuk devletimizin olduğu kadar özgürlüğümüzün de bağımsızlığımızın da teminatısınız. O gece verdiğimiz 249 şehidimizin, 2 bin 193 gazimizin bir kısmı da sizin gibi gençlerden oluşuyordu. Gençliğimizin milli iradeyi kararlı bir şekilde sahiplenişi Türkiye'de siyasi bilincin seviyesini göstermesi bakımından çok ama çok önemlidir" açıklamasında bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığının yarışmasında 15 Temmuz şehitlerine ithaf edilen gençlerden Ecdada Mektup yarışmasında ödül alanların da programda olduğunu belirten Yıldırım, "Bakın onlar nasıl sesleniyorlar, mektuplarında şühedaya, kalemim yetişemez yüreğimiz hızına, kulağımda adınız yankılanır ta ötelerden, şüheda de ki asırlar evveline kök salmış bir ağacın ebediyen çiçeklenecek dalları hiçbir kahpe rüzgarın kıramadığı. Mektubunda Ayşenur Karasu kardeşimiz böyle yazıyor" dedi.



"BİR ÜLKENİN NASIL BİR ÜLKE OLACAĞINI O ÜLKENİN GENÇLİĞİ BELİRLER"

Yıldırım, sosyal etkinliklerde gençleri daha çok görmek istediklerini belirterek, "Hayatın her alanında, ekonomide, bilimde, sanatta, sporda, sosyal etkinliklerde sizleri daha çok görmek istiyoruz, en önde görmek istiyoruz. Bu, hem kendinize hem ailenize hem de ülkenize karşı sevgi ve sorumluluğunuz bir görevidir. Gözlerinizdeki ışık, vicdanlarınızdaki merhamet, kalplerinizdeki heyecan hiç ama hiç eksilmesin. Biliyorsunuz, 16 Nisan halk oylamasında seçilme yaşı 18'e indi. Biz, sizlere olan inancımızın gereğini yaptık. Şimdi sorumluluk sırası sizde. Kendinizi bulunduğunuz her alanda en güzel şekilde yetiştirecek ve ülkemizin geleceğine hazırlayacaksınız. Unutmayın bir ülkenin nasıl bir ülke olacağını o ülkenin gençliği belirler. Gençlik hayali belirler. Nüfusumuz yüzde 100'ü gençlerden oluşmuyor ama, yarın nüfusmuzun çoğunluğunu siz gençler oluşturacaksınız. Geçmişte nice nesillerimizin yaşadıkları acıları, baskıları sizler yaşamasın istedik. Gençlerimize imkanlar dahilinde, her alanda her türlü fırsatı verdik ve en üst düzeye çıkarmaya çalıştık. Gençlerimizin önündeki engelleri kaldırmak için kıyasıya mücadele ettik. Gençlikle devlet arasındaki duvarları yıktık. Bundan sonra da devlet ve toplum arasında özellikle de siz gençlerimizin arasına duvar örülmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Farklı fikirlerimizle, yaşam biçimlerimizle bir ve beraber olacağız. Demokrasimizi, hukuk devletini birlikte yücelteceğiz. Her türlü ayrımcılığı, ötekileştirmeyi ve vesayet anlayışını reddedeceğiz. Birbirimizin hukukuna sahip çıkacağız ve hiç kimseye çiğnetmeyeceğiz. Bu ülkenin evlatları daima kardeş olarak kalacak ve ülkelerine gönül birliği içerisinde hizmet edecek" açıklamasında bulundu.

Yıldırım, 15 yılda çok ama çok önemli adımlar atıldığını belirterek, gençlere yönelik olarak yapılan faaliyetleri hatırlattı. En büyük sermaye ve geleceğin gençler olduğunu anlatan Yıldırım, eğitimde fırsat eşitliğinin önündeki engellerin tek tek kaldırıldığını ifade etti. Yıldırım, öğrenim gören 25 yaşını dolduran gençlerin pasaport harcının sıfırlandığını bildirerek, 15 yıl içerisinde üniversitesiz ilin kalmadığını kaydetti. Farklı ülkelerden Türkiye'ye eğitim almaya gelen 102 binin üzerinde öğrencinin olduğunu söyleyen Yıldırım, eğitim alanında yapılan icraatlara değindi.

Gençlerin her açıdan sağlıklı yetişmelerine imkan sağlayan gençlik merkezlerine de önem verdiklerini, 9 olan merkez sayısının 275'e ulaştığını belirten Yıldırım, lisanslı sporcu sayısının bugün 7 milyonu aşmış durumda olduğunu ifade etti. Gençlerin bütün imkanlarla destekleneceğini anlatan Yıldırım, "Türkiye'nin geleceği size emanettir. Bu bilinçle hareket etmeniz, hazırlığınızı buna göre yapmanız çok ama çok önemli" dedi.



GENÇLERE TAVSİYE VERDİ

Yıldırım, konuşmasında şunları kaydetti: "Sizlerden bu ülkenin beklentisi yüksektir. Eğitim sürecinizi en verimli şekilde tamamlayın ve sahip olduğunuz bu bilgilerle etrafınızı aydınlatın. Nerede bir yanlış görürseniz düzeltmek için gayret gösterin, nerede eksik görürseniz tamamlamaya gayret edin. Vaktinizi, enerjinizi, birikiminizi güzel işlere, hayırlı hizmetlere vakfedin. Her bir insana kucak açın, hiç ama hiç kimseye sırtınızı dönmeyin. Merhamet ve şefkat sahibi olun, ülkemizi, insanlarımızı muhabbetle sevin. Her zaman insanı, tabiatı yaşadığımız ülkeyi korumak ve her zaman daha iyisini başarmak için mücadeleden vazgeçmeyin. İnanıyorum ki sizler almakta olduğunuz eğitimle, barışın, hoşgörünün en seçkin savunucusu olacaksınız. Ülkemizin geleceğine dair, mutlaka projeleriniz, hayalleriniz canlı olmalı. Asla ümidinizi heyecanınızı, yitirmemelisiniz. Geçmişi iyi bilmeniz bu toprakların ruhunu, mayasını iyi tanımamız gerekiyor. Türkiye'nin geleceği gençler olarak sizlere güveniyoruz. Allah yüzünüzden tebessümü, gözlerinizden ışığı, gönlünüzden sevgiyi eksik etmesin."

Milli sporcuların da bulunduğu kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

(Enise Vural/İHA)