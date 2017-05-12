Yıldırım, Financial Times gazetesi editörleriyle görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Londra'daki temasları kapsamında Financial Times gazetesinin editörlerinin toplantısına katıldı.

Başbakan Binali Yıldırım, Londra'daki temasları kapsamında Financial Times gazetesinin editörlerinin toplantısına katıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da temaslarını sürdüren Başbakan Yıldırım, kaldığı otelde eski Maliye Bakanı Evening Standart gazetesinin editörü Gorge Osbourne ile röportaj gerçekleştirdi.

Yıldırım ve beraberindeki heyet bu akşam Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği onuruna düzenlenecek yemeğe katılacak.

