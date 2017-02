Yıldırım: FETÖ, PKK, HDP 'Hayır' diyor onun için evet!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılım sağladığı Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni” ile 15 yapı adasında çalışma başlatıyor..

Anayasa değişikliğinin TBMM'de kabul edilmesinin ardından referanduma sunulacak olması sonrası başlayan "hayır" tartışmalarına değinen Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"EY KEMAL BEY, UYAN ARTIK. TÜRKİYE REJİMİNİ SEÇTİ"

"Bu anayasa değişikliği nedir biliyor musunuz? Memlekette güzel bir iş olsa, faydalı bir iş olsa CHP hemen harekete geçer. Bunların hatırlayın, başörtü yasağını kaldıracağımız zaman 'Bu bir rejim meselesidir' dediler. Başörtü yasağını 28 Şubat kalıntısı vesayet uygulamalarını kaldırırken, CHP, 'Bu bir rejim sorunudur' dedi. Bu anayasa değişikliğine ne demesini beklersiniz? Ona da rejim sorunu dedi.

Ey CHP, ey Kemal Bey; uyan artık. Türkiye rejimini seçti. 1923'te Cumhuriyeti ilan ettik. Cumhuriyeti daha da ileri taşıyacak yeni anayasayı milletmizin huzuruna getiriyoruz. Her ne kadar siz Meclis'te aslanlar gibi kürsü işgal ederek, ayak ısırarak bunu engellemeye çalışsanız da başaramadınız, şimdi söz milletindir, karar sizindir.

"PKK, HDP, FETÖ 'HAYIR' DİYOR BUNUN İÇİN 'EVET' DİYORUZ"

PKK, HDP, FETÖ 'hayır' diyor onun için 'Evet' diyoruz. Hayırcılara bakın ona göre karar verin. Bölücülüğe evet diyen, FETÖ'ye evet diyenlere bu millet nisanda referandumda dersini verecek. Bölücülerden de, FETÖ'cülerden de, vesayetçilerden de hesabını soracaktır"Başbakan Yıldırım Fikirtepe'de konuştu

Başbakan Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları:

"Buraya gelince 40 yıl öncesini hatırladım. Rahmetli babam arsa almıştı, oraya bir inşaat yaparken, buranın çamurlarını çok çiğnedik. Burayı karış karış bilirim, hemşehrilerimin sıkıntılarını bilirim. Yapılacak bu kentsel dönüşümle, Fikirtepe'de 13 adada tamamen, yepyeni bir şehir inşa edilecek. Bunun yanı sıra 2 adada da dönüşüm çalışmaları başlıyor. Kentsel dönüşüm projeleri hükümetimizin önemli icraatlarından biridir. 2002'de göreve geldiğimizde Türkiye'nin en önemli konularından biri de ev ihtiyacıydı.

Büyük bir konut seferberliği başlattık. Kısa süre içerisinde Türkiye'nin her köşesinde konut projelerini hayata geçirmeye başladık. Gerek toplu konut, gerek kentsel dönüşüm çalışmalarında kararlılığımız aynen devam ediyor. Temelini attığımız her eser, her yeni proje vatandaşımızın işini, aşını, ekmeğini büyütüyor. İnsanlarımızın yaşam kalitesini artırmak en temel görevimizdir. Her yatırımla iş alanı sağlıyoruz, yeni istihdam alanı sağlıyoruz"Başbakan Yıldırım Fikirtepe'de konuştu

RİSKLİ ALANDA 61 YAPI VAR

134 hektarlık bir alan büyüklüğüne sahip olan Fikirtepe Riskli Alanında ilan edildiği tarih itibariyle alanda toplam 6341 adet yapıda 17728 adet bağımsız bölüm bulunmakta olup, yaklaşık 47655 kişilik bir nüfus barındırmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli Fikirtepe ve Çevresi Uygulama/Nazım İmar Planına göre söz konusu riskli alanda 61 adet yapı adası bulunmaktadır.

Bugüne kadar 61 adet yapı adasından, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 20 adet yapı adasında ruhsat düzenlenmiştir. Halihazırda ise 7 adet yapı adasının ruhsat başvuruları İl Müdürlüğüne intikal etmiş olup, ruhsata esas projelerin incelenmesi ve diğer işlemleri devam etmektedir.