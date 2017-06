Yıldırım: 'Eli kanlı terör örgütleri şunu iyi bilsin ki...'

Başbakan Binali Yıldırım, 'Tehditler alıyoruz. Niye? Terör örgütleri üzerine kararlılıkla gidiyoruz diye. Eli kanlı terör örgütleri şunu iyi bilsin ki, Allah'a bir can borcumuz var. Bunu nerede, nasıl vereceğimiz onun takdirindedir. Ancak şehitlerimize, yakınlarına, gazilerimize, aziz milletimize bu güzel ülkemizin bağımsızlığını korumak, mübarek vatan topraklarını alçaklara çiğnetmeme sözümüz var. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmama sözümüz var. Bu can bu bedende olduğu müddetçe bu onurlu mücadeleye devam edeceğiz' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, "Tehditler alıyoruz. Niye? Terör örgütleri üzerine kararlılıkla gidiyoruz diye. Eli kanlı terör örgütleri şunu iyi bilsin ki, Allah'a bir can borcumuz var. Bunu nerede, nasıl vereceğimiz onun takdirindedir. Ancak şehitlerimize, yakınlarına, gazilerimize, aziz milletimize bu güzel ülkemizin bağımsızlığını korumak, mübarek vatan topraklarını alçaklara çiğnetmeme sözümüz var. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmama sözümüz var. Bu can bu bedende olduğu müddetçe bu onurlu mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde gaziler ve şehit aileleriyle iftarda bir araya geldi. Yıldırım, yaptığı konuşmasına bütün şehitlerin ruhu için Fatiha suresi okuyarak başladı. Yıldırım, "Mübarek Ramazan ayının hepimiz için milletimiz, İslam alemi ve bütün insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenabı Mevlamdan niyaz ediyorum. Böyle bereketli bir iftar sofrasında sizlerle bir arada olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum" diye konuştu.

Terörün bu mübarek günlerde yine hain yüzünü göstermeye, kan dökmeye devam ettiğini kaydeden Yıldırım, "Bu defa komşumuz İran terör saldırısıyla sarsıldı. 12 masum insan hayatını kaybetti, çok sayıda yaralananlar oldu. Buradan dost ve kardeş İran halkına ve yönetimine başsağlığı diliyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.



"BİZİM TERÖR KONUSUNDA HİÇ AMA HİÇ ÇİFTE STANDARDIMIZ YOK"

Terörün bütün insanlığın ortak derdi olduğuna dikkat çeken Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Kimden gelirse gelsin, nerede olursa olsun, terörün her türlüsünü reddediyoruz, lanetliyoruz. Bizim terör konusunda hiç ama hiç çifte standardımız yok. Kim elini kana buluyor, kim masum insanlara saldırıyor, cana mala kast ediyorsa biz onun düşmanıyız. Terörist yapılır bütün ülkelere saldırıyor. Din, dil, ırk ayırmadan bütün insanları acımasızca öldürüyor. O halde bütün ülkelerinde teröre karşı aynı bilinçte, tavizsiz amasız fakatsız birlikte mücadele yürütmesi gerekiyor. Eğer bunu başaramazsak terör her geçen gün dünyanın başına daha büyük belalar maalesef açmaya devam edecek. Kötü niyet karşısında, nefret karşısında terör karşısında eninde sonunda mutlaka ve mutlaka insanlık onuru galip gelecektir. Canları pahasına bu toprakları bize vatan yapan bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, şükranla anıyorum. Mekanları cennet olsun.1071'de Anadolu kapılarını açan şehitlerimizden başlayarak Trablusgarp, Yemen'de, Kafkaslar, Balkanlar da İstiklal mücadelesinde can veren bütün yiğitlerimizi, şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Çanakkale, Sakarya, Dumlupınar, Kıbrıs Şehitlerini de şükranla yad ediyorum. Vatanın dirliği, birliği için yıllardır bölücü terör örgütüne karşı mücadele veren bütün şehitlerimize de Allah'tah rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Hepsinin bütün şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum. Allah razı olsun. Son kaleler yıkılmaz sonuna kadar arkanızdayız. Gaziler Allah sizden razı olsun. İşte bizi farklı yapan hasretlerimiz bunlar. Bizim için en değerli şey bayraktır, İstiklaldir, vatandır. Millet olarak bütün şehitlerimizle gazilerimizle gurur duyuyoruz. Bize düşen şehitlerimizin emaneti olan vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza, bağımsızlığımıza ve kardeşliğimize sahip çıkmaktır. Şehitlere olan vefa borcumuzu ancak ve ancak hukuk devletine, demokrasiye, milli iradeye sahip çıkarak ödeyebiliriz. Şehitlerimizin evlatları eşleri ana babaları bize emanettir, bu aziz millete emanettir."



"ELİ KANLI TERÖR ÖRGÜTLERİ ŞUNU İYİ BİLSİN Kİ, ALLAH'A BİR CAN BORCUMUZ VAR"

"Bizim inancımızda şehadet kavramı çok ama çok önemli bir yer tutuyor" ifadesini kullanan Yıldırım, "Peygamberlikten sonra gelen en yüksek makam şehitlik makamıdır. Şehitlerimiz namusumuza, onurumuza, ülkemize sahip çıkanlardır. Şehitlerimiz vatan toprağını, izzeti nefsimizi çiğnetmediler, bu millete kula kulluk ettirmediler ve bize cennet bir vatan bıraktılar. Allah onlardan razı olsun. Bugünde güvenlik güçlerimiz, askerimiz, polisimiz, jandarmamız, korucumuz bölücü terör örgütü PKK ile de DEAŞ ile DHKP-C ile FETÖ terör örgütü ile amansız bir mücadele yapıyor ve adeta destan yazıyorlar. Hamdolsun bu ülkenin yiğitleri çok, kahramanları da çok. Milletimiz 15 Temmuz gecesi 7'den 70'e sokağa dökülmedi mi? Bu ülkeyi esaret altına almak isteyen, vesayet altına almak isteyen hainlerin karşısına göğüslerini siper ederek çıkmadı mı? İşte bu 15 Temmuz her millete nasip olmayan büyük İstiklal ruhunun, şuurunun canlanışıdır. Millet olarak bu cennet vatana gözümüzün nuru gibi bakacağız. Vatanımızı canımız pahasına koruyacağız. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Bunun içindir ki yurt içinde ve dışında yaptığımız operasyonlarla terör örgütüne göz açtırmıyor, nefes aldırmıyoruz. Bu aziz vatana ve bu vatan uğrunda canını veren şühedaya yapılacak en büyük haksızlık teröre taviz vermek, teröre göz yummaktır. Tehditler alıyoruz. Niye?Terör örgütleri üzerine kararlılıkla gidiyoruz diye. Eli kanlı terör örgütleri şunu iyi bilsin ki, Allah'a bir can borcumuz var. Bunu nerede, nasıl vereceğimiz onun takdirindedir. Ancak şehitlerimize, yakınlarına, gazilerimize, aziz milletimize bu güzel ülkemizin bağımsızlığını korumak, mübarek vatan topraklarını alçaklara çiğnetmeme sözümüz var. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmama sözümüz var. Bu can bu bedende olduğu müddetçe bu onurlu mücadeleye devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin zerre kadar şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.



"HİÇ KİMSE BU MİLLETİN BİLEĞİNİ BÜKEMEZ"

15 Temmuz hain darbe girişimi Türkiye'nin yaşadığı en ağır terör olayı olduğunu vurgulayan Başbakan Yıldırım, "81 milyon insanımız o gece hep birlikte şehitlerimizin emaneti olan bu ülkeye sahip çıktık. O gece bu aziz milletin evlatlarının her biri tanklara, kurşunlara, toplara, tüfeklere göğsünü siper etti, can verdi ama vatanını alçaklara teslim etmedi. Şehitlerimiz her biri o gece bir kahramandı. Ay yıldızlı şanlı bayrağımızı indirtmedi, ezanları, salaları dindirmediler. 249 şehidimiz, 2 bin 193 gazimiz o gece hainlere geçit vermedi. Canıyla, kanıyla memleketine sahip çıktı. Vatandaşlarımız yurdun her köşesinde, her meydanda 29 gün boyunca meydanları boş bırakmadı, demokrasi nöbetleri tuttu ve böylece bütün dünyaya demokrasi ve özgürlük dersi verdi. Şundan herkes dost düşman emin olsun, hiç kimse bu milletin bileğini bükemez. 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu FETÖ terör örgütünün elemanları şimdi mahkemelerde hesabını veriyor. Mahkemelerde, duruşmalarda şehit yakınlarının, gazilerimizin gözünün içine baka baka yalan söyleyen bu milleti aptal yerine koyan bu alçaklar bilmelidir ki yüce Türk adaleti bunlara hak ettiği en ağır cezayı verecektir" açıklamasında bulundu.



"SİZLERİN FEDAKARLIĞI YANINDA BİZİM YAPTIKLARIMIZIN ANLAMI ÇOK KÜÇÜK"

Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye bir hukuk devleti. Hukuk devletinde emin olun hiçbir suç cezasız kalmaz. Türkiye bugün her zamankinden daha büyük, daha güçlüdür. Şehit yakınlarımıza ve gazilerimize sahip çıkmak vatana, bayrağa, bağımsızlığa sahip çıkmak demektir. Bunu ülkemize, milletimize sizlere yakışır bir biçimde yapma gayretini ulvi bir görev olarak görüyoruz. Millet ve devlet olarak sizlere her zaman şükranlarımızı ifade etmeyi bir borç biliyoruz. Şunu açık yüreklilikle ifade etmek isterim; sizlerin fedakarlığı yanında bizim yaptıklarımızın anlamı çok küçük. Şehitlerimizin bize emanet olarak bıraktığı en büyük değer bayraktır, vatandır ve şehitlerimizin emaneti sizlersiniz. Bu ülkenin her karış toprağı şüphesiz ki şehitlerimizin aziz hatıralarıyla doludur. Dolayısıyla şehitlerimizin anaları, babaları, kardeşleri, eş ve çocukları da bizim başımızın tacıdır. Aziz şehitlerimizin isimlerini, hatıralarını asla ve asla unutturmayacağız. 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır' diyor şair. Biz tarih boyunca bu inançla yürüyen bu şuurda büyük bir milletiz."

Mahir Kaya isimli bir ilkokul öğrencisinin 15 Temmuz için yazdığı, "Bir zafer daha ekledik tarih sayfamıza, 15 Temmuz yazıldı nice destanların yanına. Bu zafer unutulmayacak daima akıllarda. Topraklarımız yine sulandı al kanımızla. Yine böyle bir olayda çıkarız sokaklara, selam olsun gazilerimize, şehit olanlara" şiirini okuyan Yıldırım, "Her gün yeni bir darbe, yeni bir hareket, yeni bir kalkışma söylentileri yayan vatandaşı, milleti tedirgin etmeye çalışan alçaklara Mahir'in verdiği cevap çok anlamlıdır. Mahir ve onun gibi milyonlarca yavrumuz, gencimiz bu güzel ülkeyi geleceğe taşıyor. Bu bayrağı düşürmeyeceğiz, bu ezanları dindirmeyeceğiz. Çanakkale'deki o asil ruh, kıyamete kadar Türk milletinin bedeninde yaşayacak. Ben bir kez daha bu vatan uğruna toprağa düşen bütün şehitlerimizi rahmet, minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

