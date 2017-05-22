Yıldırım: Domates, Rus-Türk ilişkilerinin sembolü oldu

İşte Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

Bugün Karadeniz Ekonomi Birliği'nin bir zirvesi oldu. Burada bölgesel işbirliği kapsamlı şekilde değerlendirildi. Akabinde Rusya Başbakanı (Dmitriy) Medvedev ile bir araya geldik ve uçak krizinden sonra normalleşme sürecinde bir adım attık.

Müteahhitlik hizmetleri, otelcilik gibi 6 alanda Türk firmalarına uygulanan yasaklar için kaldırılma kararı alındı. Rusya'da faaliyet gösteren firmalara ilişkin kısıtlama ve yasaklamalar kaldırıldı. İthalatı yasaklanan elma, armut, beyaz ete uygulanan yasaklar bir hafta içerisinde kaldırılacak.

Domates, (Rus-Türk) ilişkilerinin sembolü oldu. Domates dışında her alanda ciddi ilerlemeler kaydedildi. Domates konusunda hassasiyetimizi Rusya'ya ilettik. Daha zamana ihtiyaç var ama ortak bildiride bir hüküm yer aldı. Mevsimsel ithalata izin verilmes yoluyla ilk adım atılmış oldu.

(Rusya ile) vize konusunda öncelikle uçuş personeli ve hizmet pasaportuna yönelik vizeler Mayıs ayında kaldırılacak.



