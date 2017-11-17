17.11.2017 12:49 Yıldırım Demirören'den yabancı sayısı açıklaması

Türkiye Futbol Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören, yabancı sayısına ilişkin, 'Keşke 11 yabancıyla çıkılacağına 8 yabancıyla çıkılsa sahalara. Altyapıya önem vererek, yerli oyuncuları yetiştirdiğimiz sürece zaten yabancı sorunu kendi kendine ortadan kalkacaktır' dedi. Türkiye Futbol Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören, yabancı sayısına ilişkin, "Keşke 11 yabancıyla çıkılacağına 8 yabancıyla çıkılsa sahalara. Altyapıya önem vererek, yerli oyuncuları yetiştirdiğimiz sürece zaten yabancı sorunu kendi kendine ortadan kalkacaktır" dedi.

Yönetim Kurulu toplantısını genellikle Riva'da bulunan tesislerde yapmayı tercih eden Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, toplantı için bu kez İzmir'deki Altınordu Metin Oktay Tesisleri'nde düzenledi. Toplantı öncesi, Türkiye'de örnek gösterilen tesisleri gezen Başkan Yıldırım Demirören ve beraberindekiler, tesislere tam not verdi.

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinin kendilerine güç verdiğini ifade ederek, Metin Oktay Yerleşkesi'nde yeni inşa ettikleri sporcu lojmanına merhum eski TFF Başkanı Hasan Doğan'ın adını vermek için öncelikle TFF Başkanı Demirören'den izin istedi. Yönetim Kurulu toplantısı öncesi açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Yıldırım Demirören de Hasan Doğan'ın adının yapılacak tesise verilecek olmasının kendilerini duygulandırdığını belirterek, "Rahmetli Hasan ağabey gibi yöneticilerin Türk futbolunda artmasını temenni ediyorum" dedi.



DEMİRÖREN: ALTINORDU KULÜBÜ'NÜN VE BAŞKANININ SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ

Altınordu Başkanı Özkan'ın Türkiye'de futbolcu yetiştirme açısından, tesisleri ile bir örnek olduğunu, bu tür kulüplerin artmasını temenni ettiğini belirten Yıldırım Demirören, "Onun için de bugün federasyon yönetim kurulu olarak buradayız ki Altınordu Kulübü'nün ve başkanının sonuna kadar arkasındayız. Tabi ki futbol Türk toplumunun yüzde 99'unu ilgilendiren çok önemli bir unsur. Bugün statlarımızın doluluk sebebi de yabancı oyuncuların kalitesinden kaynaklanan, takımlarımızın verdiği mücadeleden ama hepimizin temennisi ki yabancı oyuncuların yerine Altınordu Kulübü gibi kulüplerden yetişen oyuncuların o formaları giymeleri. Onun için Altınordu'ya çok önemli bir misyon düşüyor" diye konuştu.



"11 YABANCIYLA ÇIKILACAĞINA 8 YABANCIYLA ÇIKILSA SAHALARA"

Futbolun artık sadece ayakla oynanmadığını ifade eden Demirören, "Futbol ayak, kalp ve zekayı gerektiren bir unsur, onun üstüne de para geliyor. Futbolun sadece para kazanmak amaçlı olduğunu düşünmemesi lazım genç oyuncularımızın. Futbolu meslek gibi görmeleri lazım ki başarı gelsin ondan sonra ekonomik katkıları artsın" dedi. TFF 1. Lig ekibi Altınordu'nun kadrosunda yabancı oyuncu oynatmadığının hatırlatılması üzerine Demirören, "Takdir ediyorum, devamını diliyorum, keşke bu rakam artsa. 11 yabancıyla çıkılacağına 8 yabancıyla çıkılsa sahalara. Altyapıya önem vererek, yerli oyuncuları yetiştirdiğimiz sürece zaten yabancı sorunu kendi kendine ortadan kalkacaktır" ifadelerini kullandı.



"BİR KAÇ OYUNCUYU KAZANDIĞIMIZA İNANIYORUM"

A Milli Futbol Takımı'nın oynadığı hazırlık maçlarıyla ilgili bir soru üzerine Demirören, "Hazırlık maçının adı hazırlık, yani ilerideki hedeflerine hazırlanma. Burada galibiyet diye bakmamak lazım, hazırlığa koyduğun, takıma koyduğun oyunculardan kaçını kazanabiliyorsun hedeflere ulaşmak için ona bakmak lazım. Başarılı olabilecek mi, kuracağın takıma motive olabilecek mi, zaten onun için de belli yaşa gelmiş, tecrübeli oyuncular olmadan bu hazırlık maçlarını oynadık. Sakın yanlış anlaşılmasın, onlar çağrılmayacak değil, onlar bizim asil oyuncularımız ama gençleri denemek için de bir imkanımızdı bu hazırlık maçı. Daha önümüzde 4 tane daha hazırlık maçı var hem Martta hem Mayıs ayında. Tahmin ediyorum ki buna da gençlerle çıkacak hocamız, mühim olan oynayacak, hedef 11'ine yeni oyuncuları katabilmek. Onun için de bir kaç oyuncuyu kazandığımıza inanıyorum ki bugüne kadar milli takım listesinde olmayan oyunculardı" dedi.

Açıklamaların ardından TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve 1. Başkanvekili Servet Yardımcı'ya isimlerinin yazılı olduğu Altınordu formaları hediye edildi. Altınordu Metin Oktay Tesislerinde düzenlenen yönetim kurulu toplantısına TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in yanı sıra Nihat Özdemir, Servet Yardımcı, Ali Dürüst, Ali Düşmez, Erhan Kamışlı, Mustafa Çağlar, Alaattin Aykaç, Mete Düren, Fuat Guguoğlu, Kadir Kardaş da katıldı.

(Ali Gözeten - Sinan Yeniçeri/İHA)

