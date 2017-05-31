Yıldırım'dan 'Türk Hava Kuvvetlerinin kuruluş yıldönümü' mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, 'Milli savunma sanayi ile donatılan ve modern havacılık ilkelerini başarıyla hayata geçiren Hava Kuvvetlerimiz, kendini gelecekteki yeniliklere ve gelişmelere en uygun şekilde hazırlamaktadır' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, "Milli savunma sanayi ile donatılan ve modern havacılık ilkelerini başarıyla hayata geçiren Hava Kuvvetlerimiz, kendini gelecekteki yeniliklere ve gelişmelere en uygun şekilde hazırlamaktadır" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Hava Kuvvetlerinin kuruluş yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ana unsurlarından olan Türk Hava Kuvvetlerinin 106. Kuruluş yıldönümünü yürekten kutluyorum. Nitelikli insan gücü ve yüksek teknoloji ürünü silah sistemleri ile dünyanın en etkin hava güçlerinden biri olan Hava Kuvvetlerimiz, bir yandan ülke semalarını başarıyla korurken, diğer yandan çeşitli ülkelerde barış için faaliyetlerde bulunmaktadır. Milli savunma sanayi ile donatılan ve modern havacılık ilkelerini başarıyla hayata geçiren Hava Kuvvetlerimiz, kendini gelecekteki yeniliklere ve gelişmelere en uygun şekilde hazırlamaktadır. Hava Kuvvetlerimiz, büyük takdir toplayan 'Türk Yıldızları' ve 'Solo Türk' ile de hem dünyada adından övgüyle söz ettirmekte, hem gençlerimizin havacılığa ilgilerinin daha da artmasını sağlamaktadır. Bu vesileyle Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın bütün değerli mensuplarına sevgi ve muhabbetlerimi sunuyor, üstlendikleri zor ve önemli görevleri yerine getirirken hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimizi de rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

(Enise Vural/İHA)