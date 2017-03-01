Yıldırım'dan Tokat mitinginde bir ilk! Binlerce kişinin önünde...

Başbakan Binali Yıldırım, referandum mitingleri için gittiği Tokat'ta bir sürpriz yaptı.

Konuşmasını dinleyen gelin ve damadı kürsiye çıkaran Başbakan Yıldırım, önce halka şahit misiniz diye sordu? Karşısılığında 'Evet' cevabını alan Başbakan, daha sonra gelin ve damada sordu. Burada da 'Evet' cevabını alan Başbakan, "Ben de debelediye başkanının bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum." dedi.

"SEN GEÇ KALDIN"

Başbakan Yıldırım, yanına gelen nikah memuruna "Sen geç kaldın" diyerek espri yaptı. Damada öğüt veren Yıldırım, "Evlilikte başarının sırrı itaat et rahat et'dir. Bir de birbirinize 'Peki' demesini bilin tamam mı?" diye konuştu.

Binali Yıldırım miting esnasında ilginç bir olaya da imza attı!

Başbakan, çifte en az dört çocuk yapmalarını tavsiye etti. Yıldırım, sonrasında çifte takı takmayı ihmal etmedi.