Yıldırım'dan Süleyman Demirel mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, 'Merhum Demirel, Türkiye'ye yeni ufuklar kazandırmak ve ülkemizi daha demokratik, daha modern bir yapıya kavuşturmak için üstlendiği sorumluluklarla hatırlanan önemli bir devlet adamımızdır' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, "Merhum Demirel, Türkiye'ye yeni ufuklar kazandırmak ve ülkemizi daha demokratik, daha modern bir yapıya kavuşturmak için üstlendiği sorumluluklarla hatırlanan önemli bir devlet adamımızdır" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Dokuzuncu Cumhurbaşkanımız Merhum Süleyman Demirel'i vefatının 2. yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Süleyman Demirel, demokratik mücadelesi ve meşru siyaset yolundaki ısrarı ile Türk siyasi hayatının en önemli isimlerinden biridir. Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde ülkemizin kalkınmasına, değişim ve dönüşümüne yönelik büyük hizmetlerde bulunmuştur. Merhum Demirel, Türkiye'ye yeni ufuklar kazandırmak ve ülkemizi daha demokratik, daha modern bir yapıya kavuşturmak için üstlendiği sorumluluklarla hatırlanan önemli bir devlet adamımızdır. Vefatının 2. yıl dönümünde merhum Süleyman Demirel'i saygıyla yad ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

(Enise Vural/İHA)