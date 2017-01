Yıldırım'dan parti grubuna teşekkür konuşması

Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişiklik teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından parti grubuna teşekkür etti. Yıldırım'ın teşekkürünü ilettiği önemli bir isim de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu.

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifinin kabul edilmesinin ardından parti grubuna teşekkür konuşması yaptı. Yıldırım, konuşmasında, "Siz bugün burada bu Gazi Meclis'te bir kez daha tarih yazdınız. Allah sizden razı olsun. Siz, AK Parti grubu olarak Türkiye'nin aydınlık geleceğini şekillendirdiniz. Siz, yılların hasretini özlemini, son erdirdiniz. AK Parti, 14 yıllık iktidar döneminde kuşkusuz çok büyük işler yaptı, ancak bugün yaptığımız iş bugün ortaya çıkardığımız eser hiç kuşkunuz olmasın bugüne kadar yapılmış işlerin en büyüğünden biridir, en büyük eserlerden biridir. Bugünlere sabırla ilerledik, sebatla ilerledik. Bugünlere direnerek, mücadele ederek geldik. Bizim tek bir derdimiz var, çocuklarımıza daha güçlü, daha aydınlık, daha müreffeh bir ülke bırakmak. Bugün yazdığımız şu tarih son 12 günün, son 15 günün eseri değil, son 14 yılın hatta son 10 yılların mücadelesinin sonucudur. Bu sonuca ulaşmak için emek vermiş her bir isimsiz kahramanı buradan saygıyla yad ediyorum. Bayrak asarak, kapı kapı dolaşarak malını mülkünü bu yola feda ederek her türlü cefaya katlanarak, Türkiye'ye bugünü yaşatanlara şükranlarımı sunuyorum. Elbette bu büyük mutluluğu tarihi anı yaşarken bu mücadelenin kurucu liderine, Genel Başkanına, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a burada saygılarımızı iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de sürece verdiği katkı dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Sondan bir önceki etabın tamamlandığına işaret eden Yıldırım, "Bizim grubumuz kaya gibidir, bir parça bile kimse koparamaz. Grubumuz için çok şey söylediler. Grubumuza güveniyoruz, grubumuz üzerinde oynanan oyunları da kınıyoruz dedik ve işte o büyük grup, gururumuz AK Parti grubu. İşte grup işte sonuç. Konuşanlar, senaryo yazanlar bir kez daha hayal kırıklığına uğradılar, bir kez daha tuş oldular. Milletimiz de bu mücadeleyi evet oyuyla taçlandıracak, Türkiye yeni bir döneme girecek" şeklinde konuştu.

Yıldırım, konuşmasında şunları kaydetti:

"7 Şubat'ta enerji dolu, dipdiri olarak meydanlara inmek için sabırsızlanan bir grubu karşımda görmek istiyorum. Kuşkusuz teşekkür edecek çok arkadaşımız var. TBMM'nin her kademedeki çalışanları bizimle gece-gündüz beraber oldular."

Teşkilatın her bir ferdine teşekkür eden Yıldırım, "Bu tarihi anın inşasına büyük katkı sağlayan MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'ye, MHP milletvekillerine ve MHP teşkilatına teşekkür ediyorum" dedi.

Yıldırım, konuşmasını, "Söz milletin, karar milletin" diyerek noktaladı. Başbakan Yıldırım, konuşmasının sonunda parti grubuyla fotoğraf çektirdi.

(Enise Vural/İHA)