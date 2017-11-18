Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Yıldırım'dan Naim Süleymanoğlu'nun mesajı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Yıldırım'dan Naim Süleymanoğlu'nun mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, 'Türk sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu'nun vefatı bizi derinden üzmüştür' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, "Türk sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu'nun vefatı bizi derinden üzmüştür" dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, Naim Süleymanoğlu'nun vefatı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Türk sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu'nun vefatı bizi derinden üzmüştür. Halterde ülkemizi en yüksek seviyelere çıkaran ve bütün zamanların en iyi haltercisi olarak kabul edilen Naim Süleymanoğlu, milletimize armağan ettiği altın madalyalar ve dünya rekorlarıyla gönüllerde taht kurmuştur. Sahip olduğu spor ahlakı ve milli duruşuyla bütün Türk milletinin saygısını, sevgisini kazanmıştır.
Spor dünyamız çok kıymetli bir mensubunu kaybetmiştir. Milli sporcumuz Naim Süleymanoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve bütün milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
(Enise Vural/İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Günün özeti
Yemen'de hava saldırısında 6 kişi öldü
Bahçeli'den NATO'yla ilgili sert açıklama
Şırnak'ta arazi kavgası: 1 ölü, 3 yaralı
Adana'da gollü beraberlik
Bakan Bak'tan, Naim Sülelmanoğlu için taziye mesajı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Beşiktaş-Akhisar maçı golleri ve geniş özeti
Beşiktaş-Akhisar maçı golleri ve geniş özeti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından 'NATO soruşturması'
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından 'NATO soruşturması'
TSK'dan NATO açıklaması
TSK'dan NATO açıklaması
Bank Asya'nın iflasına karar verildi
Bank Asya'nın iflasına karar verildi
İngiltere'de uçak ile helikopter havada çarpıştı
İngiltere'de uçak ile helikopter havada çarpıştı
Merkez Bankası'ndan flaş döviz hamlesi!
Merkez Bankası'ndan flaş döviz hamlesi!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Günün özeti
Günün özeti
Yemen'de hava saldırısında 6 kişi öldü
Yemen'de hava saldırısında 6 kişi öldü
Bahçeli'den NATO'yla ilgili sert açıklama
Bahçeli'den NATO'yla ilgili sert açıklama
Şırnak'ta arazi kavgası: 1 ölü, 3 yaralı
Şırnak'ta arazi kavgası: 1 ölü, 3 yaralı
Adana'da gollü beraberlik
Adana'da gollü beraberlik
Bakan Bak'tan, Naim Sülelmanoğlu için taziye mesajı
Bakan Bak'tan, Naim Sülelmanoğlu için taziye mesajı
Trabzonspor'dan Galatasaray'a fark
Trabzonspor'dan Galatasaray'a fark
Erdoğan'dan Naim Süleymanoğlu için başsağlığı mesajı
Erdoğan'dan Naim Süleymanoğlu için başsağlığı mesajı
Bursa'da Aleyna Tilki izdihamı
Bursa'da Aleyna Tilki izdihamı
Naim Süleymanoğlu'nun doktorundan açıklama
Naim Süleymanoğlu'nun doktorundan açıklama
PYD'ye SDG dediler, biz de yuttuk bunu'
PYD'ye SDG dediler, biz de yuttuk bunu'
61'inci Balkan Kros Şampiyonası tamamlandı
61'inci Balkan Kros Şampiyonası tamamlandı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English