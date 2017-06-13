Yıldırım'dan Jandarma Genel Komutanlığının kuruluş yıldönümü mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, 'Jandarma Teşkilatımız, kurulduğu 1839 yılından beri ülkemizde emniyet ve asayişin tesisi için oldukça güç ve önemli bir vazifeyi ifa etmektedir. Milletimizin birlik ve bütünlüğü için ülkemizin her köşesinde fedakarca hizmet verirken, özellikle teröre karşı verilen kararlı mücadeledeki özverisi ile halkımızın takdirlerini kazanmaktadır' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, "Jandarma Teşkilatımız, kurulduğu 1839 yılından beri ülkemizde emniyet ve asayişin tesisi için oldukça güç ve önemli bir vazifeyi ifa etmektedir. Milletimizin birlik ve bütünlüğü için ülkemizin her köşesinde fedakarca hizmet verirken, özellikle teröre karşı verilen kararlı mücadeledeki özverisi ile halkımızın takdirlerini kazanmaktadır" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Jandarma Genel Komutanlığının 178. kuruluş yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ana unsurlarından olan Jandarma Genel Komutanlığının 178. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Jandarma Teşkilatımız, kurulduğu 1839 yılından beri ülkemizde emniyet ve asayişin tesisi için oldukça güç ve önemli bir vazifeyi ifa etmektedir. Milletimizin birlik ve bütünlüğü için ülkemizin her köşesinde fedakarca hizmet verirken, özellikle teröre karşı verilen kararlı mücadeledeki özverisi ile halkımızın takdirlerini kazanmaktadır. Bu vesileyle Jandarma Genel Komutanlığımızın değerli mensuplarına sevgi ve muhabbetlerimi sunuyor, üstlendikleri zor ve önemli görevleri yerine getirirken hayatlarını kaybeden bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

(Enise Vural /İHA)