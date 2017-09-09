09.09.2017 13:44 Yıldırım'dan İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, 'İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu, milletimizin istiklal sevdasının bir nişanesi olarak tarihin gurur sayfaları arasında yerini almıştır. Bu kutlu gün, Cumhuriyetimizin ilanına giden yolda önemli bir dönüm noktasıdır' dedi. Başbakan Binali Yıldırım, "İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu, milletimizin istiklal sevdasının bir nişanesi olarak tarihin gurur sayfaları arasında yerini almıştır. Bu kutlu gün, Cumhuriyetimizin ilanına giden yolda önemli bir dönüm noktasıdır" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Türk milleti, eşine az rastlanır kahramanlıklar göstererek vatanını işgallerden kurtarmış ve şanlı tarihini İstiklal Harbi Destanı ile süslemiştir. İstiklal Mücadelemiz vatanı canından üstün tutan kahramanlarımızın emsalsiz fedakarlıkları ve aziz milletimizin istiklaline sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle sonuçlanmıştır. 15 Mayıs 1919'dan 9 Eylül 1922 tarihine kadar Yunan işgal ve mezalimine maruz kalan İzmir halkı, pek çok şehrimizin halkı gibi büyük acılar yaşamıştır. Gazi Mustafa Kemal önderliğinde ve onun 'Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!' emriyle İzmir'in makus talihi ebediyen yenilgiye uğratılmıştır. Samsun'dan başlayan istiklal yürüyüşümüz, cephelerde kazandığımız destansı zaferlerin ardından, kahraman ordumuzun İzmir'e girişiyle nihai sonuca ulaşmıştır. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu, milletimizin istiklal sevdasının bir nişanesi olarak tarihin gurur sayfaları arasında yerini almıştır. Bu kutlu gün, Cumhuriyetimizin ilanına giden yolda önemli bir dönüm noktasıdır" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, mesajında şunları kaydetti:

"Tarihi, doğal, kültürel zenginlikleri ve yüksek turizm potansiyeliyle Türkiye'nin göz bebeği şehirlerinden biri olan İzmir, Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarından itibaren genç, eğitimli ve üretken nüfusuyla Türkiye'nin büyümesine ve gelişmesine çok değerli katkılar sağlamaktadır. Dün büyük fedakarlıklarla yurdunu düşman işgalinden kurtarmayı başaran ve kazandığı zaferi cumhuriyetle taçlandıran aziz milletimiz, bugün de aynı kararlılıkla istiklaline ve demokrasisine sahip çıkmaktadır. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Savaşımızın bütün kahramanlarını hürmetle yad ediyor, bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İzmir'in bu gurur gününü içtenlikle kutluyor, vatandaşlarımızı muhabbetle selamlıyorum."

(Enise Vural/İHA)

