Yıldırım'dan 'idam' değerlendirmesi

Başbakan Binali Yıldırım, idam cezasının referandum sonrası MHP ile konuşulabileceğini söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, idam cezasının referandum sonrası MHP ile konuşulabileceğini söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde medya kuruluşlarının temsilcileri ile biraraya geldi. Bahçeli'nin idam konusunda yaptığı açıklamalara işaret eden Yıldırım, idam cezasının referandum sonrası MHP ile konuşulabileceğini belirtti. Bunun bir seçim olmadığını anlatan Başbakan Yıldırım, 15 yıldır şeytan taşlamaktan iş yapamadıklarını ifade etti. Yıldırım, AK Parti'nin 2018'de yapılacak kurultayına değinerek, "Referandumda 'evet' çıksa da AK Parti Kurultayı 2018'de yapılacak" açıklamasında bulundu.

Siyasette "ByLock" iddiaları konusunda da değerlendirmede bulunan Yıldırım, "İstihbarattan gelen bu yönde bilgi yok" dedi.

MHP ile ortak bir kampanya yürütülüp yürütülmeyeceğine ilişkin soruyu cevaplayan Yıldırım, "Programları AK Parti olarak biz ayrı yapacağız, onlar ayrı yapacaklar. Belki süreç içerisinde hangi formatta olacağını şu anda söyleyemem ama bir iki programda beraber olabiliriz" dedi.



"MERKEL'LE GÖRÜŞTÜK"

Yıldırım, referandum çalışmalarına ilişkin, "Ankara, İstanbul, Diyarbakır ve İzmir gibi yerlerde Cumhurbaşkanı ile ortak sahada olacağız" dedi. Başbakan Yıldırım, Almanya'da 4 imamın evinde arama yapılmasına ilişkin ise, "Münih Güvenlik Konferansı vesilesiyle gittiğimde Angela Merkel ile konuştuk" ifadelerini kullandı.



İSTİFASINI İSTEDİK

Başbakan Yıldırım, AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem'in istifasına ilişkin, "Manisa'daki söylem yanlıştı. İstifasını istedik, buna rağmen maalesef gündemde tutmaya devam ettiler" dedi.

(Enise Vural / İHA)