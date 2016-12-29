29.12.2016 18:49 Yıldırım'dan Halep'e kardeş desteği

Yıldırım Belediyesi, Suriye'de yaşanan iş savaş nedeniyle yıkıma uğrayan Halep'te zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren mazlumlara yardım eli uzattı. Yıldırım Belediyesi, Suriye'de yaşanan iş savaş nedeniyle yıkıma uğrayan Halep'te zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren mazlumlara yardım eli uzattı.



İslam coğrafyasında yaşanan zulme sessiz kalmayan Yıldırım Belediyesi, şefkat elini bu kez de Haleplilere uzattı. Suriye rejimi ve terör örgütlerinin bombardımanı altında yaşam mücadelesini sürdürmeye çalışan Halepliler için seferber olan Yıldırım Belediyesi, İnsani Yardım Vakfı (İHH) Bursa Şubesi, MEMUR-SEN Bursa Şubesi ve AK Parti Yıldırım İlçe Başkanlığı'nın iş birliği ile toplanan 330 bin TL nakdi yardım ve yardım malzemelerini taşıyan 20 TIR'LIK konvoy, dualarla Halep'e uğurlandı. Yıldırım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'nde, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın, İHH Bursa Şubesi Başkanı Hüseyin Kaptan, MEMUR-SEN Konfederasyonu Bursa Temsilcisi Numan Şeker, Yıldırım İlçe Müftüsü Osman Şen, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Hüdayi Yazıcı, Yıldırımlı muhtarlar ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, zalimler karşısında mazlumun ve mağdurun yanında olan, zulme karşı duran bir medeniyetin temsilcileri olarak Suriye'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmalarının mümkün olamayacağını vurguladı.



"Batı gibi sessiz kalamayız"



Yüzbinlerce insanın hayatlarını kaybetmesine, milyonlarcasının ise evsiz kalarak göçe zorlanmasına rağmen Batı'nın, Suriye'de yaşananları seyretmekle yetindiğine işaret eden Başkan Edebali, "Bizler komşusu açken tok yatmayan bir medeniyetin temsilcileriyiz. Suriye gönül coğrafyamızın bir parçası. Yüzyıllardır birlikte güldük, birlikte ağladık, zorluklara birlikte göğüs gerdik. Bu gün çocukların katledildiği, şehirlerin abluka altında olduğu ortamda yaşananlara sessiz kalmamız mümkün değil. Dün olduğu gibi bu gün de yarın da kardeşlerimizin yanında olmaya, onların yaralarını sarmayı sürdüreceğiz" dedi.



"Mazlumların yanında olma görevimiz"



Dünyanın neresinde mazlum ve yardıma muhtaç varsa, gerekirse bir lokma ekmeğini hiç tereddüt etmeden bölüşecek kadim bir medeniyetin temsilcileri olduklarının altını çizen Başkan Edebali, "Suriyeli kardeşlerimiz açlıkla, yoksullukla mücadele ederken üzerlerine bombalar yağıyor. Tüm dünya yaşanan bu haksızlığı görmezden gelse de, gönül ve kader birliği yaptığımız Suriyeli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız. Onlara destek olmak için elimizden gelen tüm çabayı gösterip bu yardımlarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.



"Sorumluluklarımız var"



Suriye'de yaşanan insanlık dramında Türkiye'nin ilk günden itibaren mazlumlardan tarafa tavrını aldığını hatırlatan Bursa Valisi İzzettin Küçük de "Bizim yaşadığımız coğrafyadaki insanlara karşı geçmişten gelen sorumluluklarımız var. Biz yüzyıllardır etle tırnak gibi olmuşuz. Suriye'deki iç savaş başladığı ilk gün masumların ve mazlumların yanında olduğumuzu açıklayarak politikalarımızı buna göre oluşturduk. Türkiye 3 milyon Suriyeliye kucak açarken, 100 binin üzerinde mülteci de Bursa'ya geldi. Biz sadece buraya gelen muhacirlere değil, orada kalan mazlumlara da ellimizden gelen her türlü desteği sağlıyoruz. Bu etkinlik bunun en güzel göstergesidir. Başta Yıldırım Belediyesi olmak üzere mazlumların yarasına merhem olan tüm kurum ve kuruluşlarımızı kutluyorum" ifadelerini kullandı. Törenin ardından hareket eden tırlar, dualar eşliğinde yola çıktı. Yardım malzemeleri, Suriye'deki yetkililere teslim edilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.



"Miniklerden büyük duyarlılık"



Öte yandan, Suriye'de yaşanan çatışma ortamında en büyük mağduriyeti yaşayan çocuklara Yıldırımlı miniklerden büyük duyarlılık geldi. Sınırları aşan kardeşlik hareketine dahil olan 3 bin 115 YIL-MEK Okul Öncesi Sınıfı öğrencisi, Suriyeli çocuklara gönderilmek üzere 2 bin 118 paket erzak, 9 bin 366 adet kıyafet, 351 adet battaniye ve 376 adet oyuncak topladı. Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali'nin eşi Şükran Edebali ile birlikte Sosyal Yardım işleri Müdürlüğü deposuna giden Ertuğrulgazi YIL-MEK Okul Öncesi Sınıfı öğrencileri, kendi elleriyle yardım kolilerini paketleyerek görevlilere teslim etti.

