Yıldırım'dan Bahçeli'ye teşekkür, Kılıçdaroğlu'na eleştiri

İzmir Bergama'da konuşan Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliğindeki tutumu nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulundu.

İzmir Bergama'da konuşan Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliğindeki tutumu nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Aliağa Enka Spor Salonu'nda konuştu. Başbakan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Sayın Kılıçdaroğlu, televizyonların başına geçmiş, ahkam kesiyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde cumhurbaşkanı ve başbakan çatışması yaşanırmış. Adam daha değişikliği okumamış bile. Yazık. Biz de zaten bunu söylüyoruz. Günlerdir bunu anlatıyoruz. Kılıçdaroğlu'nun dediği sebepten dolayı değişmesi lazım. Tam da senin dediğini diyoruz. Günaydın, uyan da balığa gidelim. Daha neye hayır değdiğini bilmiyor. Bilmediği gibi dersini de çalışmıyor. Ana muhalefet partisinin genel başkanının düştüğü durum bu. Allah yardım etsin. Kılıçdaroğlu'nu size havale ediyorum. Siz sandıkta gereğini yaparsınız" diye konuştu.



"MHP'YE TEŞEKKÜR"

Tüm partilerin millete sözler verdiğini kaydeden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Anayasa değişikliği için bu millete bütün partilerin sözü var. Seçim zamanı hepsi gelir 'sizi darbe anayasasından kurtaracağız' diye ama seçim bitip 'şu işi yapalım' dediğinizde her biri bir tarafa çekiliyor ama hakkını teslim etmek istiyorum; MHP 'önce memleketim ve milletim' dedi ve AK Parti ilke oturdu anayasa değişikliği için. MHP'ye, onun Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. milliyetçi, ülkücü kardeşlerime teşekkür ediyorum. Kandil'deki bölücü teröristler 'evet çıkarsa biteriz' diyor. Evet çıkacak siz de biteceksiniz. Bu ülkenin milliyetçi ve ülkücü gençleri size geçit vermeyecek."



"AVRUPA ÜLKELERİ DE KATILDI"

Aslı esası olmayan yalan ve dolanlarla milletin aklının çelmeye çalışıldığını söyleyen Başbakan Yıldırım, "Türkiye'nin güçlenmesinin önünü kesmeye çalışıyorlar. Bunların zihniyeti küçük olsun benim olsun. PKK, DEAŞ, FETÖ; alayı hayır kampanyası yapıyor. Bazı Avrupa ülkeleri de katıldı. Ne yapalım hayırda beraber olsunlar. Bize evet yeter, bize millet yeter. Biz Türkiye artık zaman kaybetmesin, büyük Atatürk'ün işaret ettiği muhasır medeniyetler seviyesine zaman kaybetmeden ulaşsın istiyoruz" dedi.



"KEFENİMİZİ ÜZERİMİZDEN ÇIKARMADIK"

16 Nisan'da seçmenleri 'evet' demeye çağıran Yıldırım, "Sizin desteğinizle iktidardayız. Kefenimizi üzerimizden hiç çıkarmadığımız için iktidardayız. Milletimizin duası arkamızda olduğu için iktidardayız. Ama artık yeter. Bu milletin enerjisini, vaktini bundan sonra bu arızalı sistemle çalamayız. Bu ağırlıkları milletin sırtından atma zamanı geldi. 16 Nisan'da vesayetçi, darbeci anlayışı sandığa gömmeye hazır mısınız? Türkiye'nin önünü açacak büyük değişime var mısınız?" ifadelerine yer verdi.



ALİAĞA YATIRIMLARINI ANLATTI

Konuşmasında Aliağa'ya yapılan hizmetlerden de bahseden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti'nin siyaset anlayışını çok iyi biliyorsunuz. '780 bin kilometre vatan toprağının her köşesine hizmet götürmek boynumuzun borcu' dedik, yollara düştük. Elbette Aliağa'yı unutmadık. 26 kilometre bölünmüş yol 14 okul 175 yeni derslik kazandırdık. 58 dersliğin de yapımı devam ediyor. 950 hektar tarım alanını sulamaya açtık. İlk doğalgazı 2006 yılında getirdik. 8 iskeleyi limana dönüştürdük ve 6 liman daha ekledik. Konteyner taşımacılığı başlattık. 2002'de Aliağa'da sadece 1 milyar dolar ihracat gerçekleştirilirken 2016'da bu rakam 10,5 milyar dolara çıktı. Aliağa Meslek Yüksekokulu'nun bugün bin öğrencisi var. 2004'te 75 yataklı hastaneyi açtık. Sıkı durun; Aliağa'ya 250 yataklı yeni bir hastane dava yapıyoruz. Yaptığımız hiçbir hizmeti yeterli görmüyoruz. Durmak yok, yola devam."



İZBAN BERGAMA'YA UZUYOR

İzmir-Aliağa-Çanakkale bölünmüş yolunun bittiğini, Aliağa-Yeni Foça bölünmüş yol çalışmasının da son sürat devam ettiğini söyleyen Yıldırım, "Aliağa Pektim Kavşağının ihalesini yaptık. Aliağa Merkez Köprülü Kavşağının ihalesine çıkacağız. Bölünmüş yol artık kafi gelmiyor. Aliağa Ege'nin dünyaya açılan kapısı. İzmir-Aliağa-Bergama yoluna ilaveten yeni bir otoyol yapıyoruz. 76 kilometre. 3 gidiş, 3 geliş. Bu otoyol 1,5 milyar liralık yatırım. Helali hoş olsun. İstanbul-İzmir otoyolu 2018'de bitiyor. Artık İstanbul'dan İzmir'e 2 saat 50 dakikada geleceksiniz. Çandarlı Limanının alt yapısını bitirdik. Üst yapısı için bu sene içerisinde ihaleye çıkıyoruz. 'İZBAN'ı Bergama'ya uzatacağız' dedik. Aliağa-Bergama arasının ihalesini yapıyoruz" dedi.

(Ceren Atmaca - Mihrap Düzöz - Sinan Yeniçeri /İHA)