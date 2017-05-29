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Yıldırım can aldı
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Yıldırım can aldı

Muğla'nın Milas ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Muğla'nın Milas ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Milas'ın Gökçeler Mahallesi'nde Uyku Vadisi İncirliin Kanyonu'nda küçükbaş hayvanlarını otlatan 67 yaşındaki Mehmet Başal'ı yıldırım çarptı. Olayın ardından bölgede bulunan başka bir mahalle sakini Başal'a ait hayvanların etrafa dağıldığını görünce yanına gitti. Başal'ın hareketsiz halde yerde yattığını gören vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahale ile yeniden hayata döndürdükleri Başal'ı Özel İzan Sağlık Hastanesine kaldırdı. Başal yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, yakınları sinir krizi geçirdi. Başal'ın cenazesi otopsi için 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Çağrı Purma / İHA)

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