Yıldırım: Büyük demokratik dönüşüm sürecini birlikte gerçekleştireceğiz

İşte Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

Kısa sürede 27 bin KOBİ'ye 5 milyarın üzerinde bir cansuyu imkan tanınmıştır. Hükümet olarak her zaman istişareye önem veriyoruz.

Hem bakanlık yaptığımız dönemde, hem Başbakanlık dönemimde istihdam oluşturan sanayi sektörümüze hizmet sektörümüze ve ticaret erbabımıza destek olduk yanlarında yer aldık.

Her buluşmamızda karşılıklı olarak birbirimizi dinledik, ortak akıla çok önem verdik, bu sayede de önemli mesafeler aldık. Bu salonda ifade edilen sorunları el birliği ile çözdük, Türkiye'nin gücüne güç kattık.

Gayemiz sizin çalışma şartlarınızı çok daha iyileştirmek, her platformda müteşebbislerimizi desteklemektir.

'REFORM DEVRİMİNİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Türkiye'nin bütün renklerini temsil ediyorsunuz. Çünkü Anadolu'nun her köşesinden burada müteşebbisimiz var, iş adamımız var, iş aleminin temsilcileri var. Sizler bugüne kadar göstermiş olduğunuz yoğun çabalar ve emekleriniz var. Bu çabalarınız yaşadığımız topraklara en güzel vefa örneğidir. ortaya koyduğunuz dayanışma memleket sevdanızın bir yansımasıdır. Birlikte el ele ülkemizi aydınlık yarınlara taşımanın kararlılığındayız.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni atılım dönemi başladı. Gerçek anlamda bir reform devrimini gerçekleştireceğiz. Büyük demokratik dönüşüm sürecini birlikte gerçekleştireceğiz.

Hedefimiz büyümeyi yüzde 4'ün üzerine çıkarmak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da refah için 23 ili cazibe merkezi ilan ettik."