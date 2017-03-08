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Yıldırım: Bizim anlatamadığınızı Kılıçdaroğlu anlattı!
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Yıldırım: Bizim anlatamadığınızı Kılıçdaroğlu anlattı!

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 26 kilometrelik bölümünün açılış töreninde konuştu. Yıldırım, cumhurbaşkanlığı sistemini anlattı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'na esprili bir dille takıldı.

Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin sözleri için "Bizim anlatamadığımızı çok güzel anlattı" dedi.

İzmir'de konuşan Yıldırım'ın gündeminde cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini içeren anayasa değişikliği ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sisteme ilişkin tartışma yaratan sözleri vardı.

"Bu anayasa değişikliğini biz ne kadar anlatalım diye uğraşıyoruz. Ama aslında biz Sayın Kılıçdaroğlu'na teşekkür etmemiz lazım. Bizim anlatamadığımızı çok güzel anlattı" diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu, katıldığı bir radyo programında, anayasa değişiklik teklifini eleştirirken, 'Cumhurbaşkanı ve Başbakan iki ayrı partiden seçilirse, güçler ayrılığı yaşanır' ifadesini kullanmıştı.

"Şimdi Başbakan ile Cumhurbaşkanı ayrı partiden olursa anlaşamazsa ne olacak dedi. Bizim anlatamadığımızı Kemal Bey bütün Türkiye'ye anlattı. Bu sistem bunu getiriryor. Anlaşmazlığı yetki karmaşasını bitiriyor. Bir detay var sistemin değiştiğinin farkında değil. Onu da yorgunluğuna verelim."

Yıldırım, "Bu gelen sistemle artık Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimleri olay olmaktan çıkacak" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Hatırlayın 1971'de askerler şu ismi seçmezseniz meclisi bombalarız dediler. Daha sonra AK Parti dönemine geldik. 2007'de cumhurbaşkanını bize seçtirmediler. 367 icadı çıkardılar. Biz bunları, dayatmaları tanımayız dedik. Bizim tanıyacağımız tek merci millettir dedik.

Şimdi cumhurbaşkanını millet seçiyor. Bu değişikliğin en önemli kısmı artık hükümetler sandıkta vatandaş tarafından kuruluyor. Siz seçim yaparken 5 yıllığına Türkiye'yi tamamen yönetecek kadroları da seçiyorsunuz. Bİr dahaki seçimde isterseniz yeniden seçiyor istemezseniz değiştiriyorsunuz."

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

"Bu otoyolu yaparken İzmirlilere bir söz verdim. İstanbul'dan başlayıp İzmir'e gelmeyecek. Hem İstanbul'dan hem İzmir'den başlayacak dedim. İstanbul'dan yola çıktık, İzmir'den de yola çıktık Balıkesir'de buluşacağız. Onlar konuşur AK Parti yapar.

Bursa'ya kadar da 85 kilomtre otoyol bitti, önümüzdeki günlerde onu da açacağız. İzmir tarafından 26 kilometre bitti, şimdi onu açıyoruz. Bu yol ne anlama geliyor? Bu açılışını yaptığımız yol 3 gidiş 3 geliş, 2 tane tünel var.

ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA YOLLARI BÖLDÜK GÖNÜLLERİ BİRLEŞTİRDİK

Yol medeniyettir. Bir ülkenin atar damarıdır. İktidara geldiğimiz ilk günden bu yana, yol, su, iletişim konusuna çok önem verdik. Kurucu genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin inşasında yolları olmazsa olmaz gördü. Biz de onun talimatıyla yolları böldük, gönülleri birleştirdik.

Yollar geliştikçe, Türkiye geliştikçe ülkemizin muhasır medeniyetler seviyesine olan yolculuğu da devam edecek. Amacımız yolları yaparken, şehirleri en kısa yoldan en güvenli şekilde birbirine bağlamak. Bu açtığımız İstanbul-İzmir otoyolu sadce bu iki şehire yaramıyor. Bu yol 2018'de bitmiş olacak. İstanbul-İzmir arası 2 saat 50 dakikaya düşecek.

İzmir için yeni bir proje var. Kuzey Otoyolu, Çiğli'den başlıyor, Bergama'ya kadar, Koyundere'ye kadar bitirdik. Menemen'e doğru 6 kilometre bitmek üzere. Bunun üzerine 76 kilometrelik kısmını da ihale ettik, başlıyor. Trafik çilesi sona erecek.

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