Yıldırım-Barzani görüşmesinde terör vurgusu

Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlığına dikkat çekildi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlığına dikkat çekildi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani ile görüşmesi hakkında Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, IKBY Başkanı Mesud Barzani'yle bugün Çankaya Köşkü'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, IKBY ile Türkiye ilişkileri başta güvenlik ve ekonomi olmak üzere tüm veçheleriyle ele alındığı, Irak ve bölgedeki gelişmeler ile terörle mücadele konularının gündeme geldiği bildirildi.

Başbakan Yıldırım'ın görüşmede, terörle mücadele konusundaki Türkiye'nin kararlılığını vurguladığı belirtilerek, ayrıca görüşmede terör gruplarıyla ortak mücadele konusunda atılacak ilave adımların üzerinde durulduğu ifade edildi.

(Uğur Kan Yüksek /İHA)