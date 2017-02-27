Yıldırım-Barzani görüşmesi sona erdi

Başbakan Binali Yıldırım ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'nin görüşmesi sona erdi. Çankaya Köşkünde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü.
Başbakan Binali Yıldırım ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'nin görüşmesi sona erdi. Çankaya Köşkünde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani, temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Başbakan Yıldırım ile Mesud Barzani'nin Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirdiği görüşme sona erdi. Görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü. (İlker Turak / İHA)
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