Yıldırım at sırtında halkı selamladı

Yıldırım, Söğüt Belediyesi tören alanında düzenlenen etkinlikler kapsamında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişimine dair "Hayme Ana, Şeyh Edebali, Ertuğrul Gazi'nin taşıdığı ruhtan beslenemeyenler o gece bu aziz milletin istiklaline kastettiler. Hatırlayın, 15 Temmuz'da asker kılığına girmiş FETÖ teröristleri karşısında Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan dik durdu. Hükümeti, 80 milyon vatandaşıyla alçaklara geçit vermedik. Demokrasiye, Cumhuriyet'e sahip çıkan bu büyük millet Türk milletidir. Bu milletin bir ferdi olmaktan gurur, onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

​Yıldırım, "15 Temmuz zorbalığa, baskıya, darbeye karşı milletin özgürlük, demokrasi aşkıyla verdiği en güzel cevaptır" diye konuştu.

​'SÖĞÜT RUHU 15 TEMMUZ'DA DİRİLMİŞTİR'

Başbakan Binali Yıldırım, "bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da genç kuşakların, kadınların gazi ve şehitlerin mukaddes emanetine sahip çıkacağına yönelik inancını" dile getirerek, "Söğüt ruhu 15 Temmuz'da tekrar dirilmiştir, yeniden diriliş, yeniden yükselişin miladıdır 15 Temmuz. İhanet odaklarının saldıkları zehri devletin damarlarından temizleyen Türkiye artık yeni hedeflere, ufuklara yelken açmıştır. Ekonomide, hukukta, demokraside kendine büyük hedefler koyan ülkemizi hiç ama hiçbir güç asla durduramayacaktır. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi hedef alan, fitne peşinde olanlara bu millet asla fırsat vermeyecektir" dedi.

Etkinliğin sonunda Başbakan Yıldırım, Balıkesir Karesi Atlı Okçuluk tarafından getirilen 'Kosovalı' adlı ata binerek halkı selamladı.