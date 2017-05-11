Yıldırım, Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel ile bir araya geldi
Başbakan Binali Yıldırım, Londra'daki temasları kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile bir araya geldi.
Başbakan Binali Yıldırım, Londra'daki temasları kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile bir araya geldi. Başbakan Binali Yıldırım, Londra'daki temaslarına devam ediyor. Yıldırım, İngiltere Dışişleri Bakanlığının "Lancaster House" yerleşkesinde Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 30 dakika sürdü.
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