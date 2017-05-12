Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Yıldırım: ABD'ye savaş ilan edecek değiliz
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Yıldırım: ABD'ye savaş ilan edecek değiliz

Başbakan Binali Yıldırım, ABD'li yetkililerin kendisine Suriye'de YPG'yi silahlandırma kararının 'bir tercih değil, kısa vadeli bir gereksinim' olduğunu ve IŞİD'in Rakka'dan çıkarılmasının ardından 'YPG ile işlerinin biteceğini' söylediğini açıkladı.

Uluslararası Somali Konferansı'na katılmak için geldiği Londra'da BBC'ye bir mülakat veren Başbakan Yıldırım, YPG'nin silahlandırılmasının ABD'nin kararı olduğunu ve Türkiye'nin de bunun yanlış bir karar olduğunu muhataplarına ilettiğini belirtti.

'KISA VADELİ BİR GEREKSİNİM OLDUĞUNU SÖYLEDİLER'

BBC Türkçe'nin aktardığına göre Yıldırım, "Bu, IŞİD'in yok edilmesine yardımcı olmaz. Aksine daha fazla sorun ortaya çıkartır. Bunun ABD tarafından da anlaşıldığını düşünüyorum. Bana, bunun bir tercih değil, kısa vadeli bir gereksinim olduğunu söylediler. Rakka'da IŞİD'i yendikten sonra YPG ile işlerinin biteceğini belirttiler. Bekleyip, göreceğiz" dedi.

'SAVAŞ İLAN EDECEK DEĞİLİZ'

Binali Yıldırım, "bu kararı değiştirmek için Türkiye'nin yapabileceği fazla bir şey olmadığını" ancak "Türkiye'nin durumu değiştirebileceğini" söyledi.

BBC'nin ABD'nin bu kararına karşı Türkiye'nin ne gibi somut adımlar atacağı yönündeki sorusuna ise Yıldırım, "ABD'ye savaş ilan edecek değiliz. Adı ister PKK olsun, ister PYD, ister YPG olsun fark etmez, terör örgütüne karşı savaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Yıldırım, ABD tarafından silahlandırılmış olmasına karşın "Türkiye'nin kendisine yönelik bir tehdit hissetmesi halinde Suriye'de YPG'ye yönelik hava operasyonlarına devam edeceğini" sözlerine ekledi.

'İKİ MESAJ VERİLECEK'

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile 16 Mayıs'ta Beyaz Saray'da yapacağı görüşmede esas olarak iki önemli mesaj vereceğini belirtti:

"En başından beri NATO'da müttefikiz. Dolayısıyla bölgede terörle mücadele konusunda stratejik ortağız. Bölgede ABD yalnızca Türkiye ile birlikte terörle mücadele edebilir, terör örgütleriyle edemez. Bu birinci mesaj olacak.

"İkincisi de, FETÖ tarafından çok ciddi bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Ve bu örgütün başı ABD'de yaşıyor. Biz ortağız, dostuz. Süreç tamamlanır tamamlanmaz bu kişiyi bize iade etmeniz gerek diyecek."

'AB İLE YENİ SAYFAYA HAZIRIZ'

Yıldırım aynı mülakatta Avrupa Birliği ile ilişkilere dair bir soru üzerine, 16 Nisan anayasa değişikliği referandumu öncesinde bazı bakanların Avrupa'da miting yapmasının engellenmesinin ilişkilere "belli bir ölçüde zarar verdiğini" söyledi.

Yıldırım, "Ancak şimdi referandum bitti ve artık Türkiye ile Avrupa'nın ortak geleceğine bakıyoruz. Yeni bir sayfa açmaya hazırız. Eğer onlar da hazırsa birlikte hareket edebiliriz" dedi.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
'Üzerimize düşen görevi yaptığımız için mutluyum'
Hastane acilinde silahlı kavga: 3 yaralı
FETÖ'den aranan eski hakim yakalandı
'Esas hedef Türkiye Kupası yarı final ikinci maçı'
Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup etti
Kayserispor nefes aldı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Şok detay ortaya çıktı! Ülkeyi yerle bir edip Erdoğan'ı...
Şok detay ortaya çıktı! Ülkeyi yerle bir edip Erdoğan'ı...
O ülke FETÖ'cü hainleri iade etti!
O ülke FETÖ'cü hainleri iade etti!
Türk Büyükelçi: Deniz Yücel'i Papa bile kurtaramaz
Türk Büyükelçi: Deniz Yücel'i Papa bile kurtaramaz
Türk heyetinin ABD ile yaptığı görüşmenin detayı
Türk heyetinin ABD ile yaptığı görüşmenin detayı
Kremlin duyurdu! Erdoğan ve Putin yeniden...
Kremlin duyurdu! Erdoğan ve Putin yeniden...
500 yıllık Zeynel Bey Türbesi böyle taşındı!
500 yıllık Zeynel Bey Türbesi böyle taşındı!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
'Üzerimize düşen görevi yaptığımız için mutluyum'
'Üzerimize düşen görevi yaptığımız için mutluyum'
Hastane acilinde silahlı kavga: 3 yaralı
Hastane acilinde silahlı kavga: 3 yaralı
FETÖ'den aranan eski hakim yakalandı
FETÖ'den aranan eski hakim yakalandı
'Esas hedef Türkiye Kupası yarı final ikinci maçı'
'Esas hedef Türkiye Kupası yarı final ikinci maçı'
Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup etti
Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup etti
Kayserispor nefes aldı
Kayserispor nefes aldı
Öldürdüğü şahsın mezarında dua etmiş
Öldürdüğü şahsın mezarında dua etmiş
Çakmak gazı dehşeti: 4 çocuk yaralı
Çakmak gazı dehşeti: 4 çocuk yaralı
Yürek yakan ölümün arkasındaki detay kahretti
Yürek yakan ölümün arkasındaki detay kahretti
Yıldırım: ABD'ye savaş ilan edecek değiliz
Yıldırım: ABD'ye savaş ilan edecek değiliz
Rusya'dan ABD'ye uyarı
Rusya'dan ABD'ye uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English