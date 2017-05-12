Uluslararası Somali Konferansı'na katılmak için geldiği Londra'da BBC'ye bir mülakat veren Başbakan Yıldırım, YPG'nin silahlandırılmasının ABD'nin kararı olduğunu ve Türkiye'nin de bunun yanlış bir karar olduğunu muhataplarına ilettiğini belirtti.

'KISA VADELİ BİR GEREKSİNİM OLDUĞUNU SÖYLEDİLER'

BBC Türkçe'nin aktardığına göre Yıldırım, "Bu, IŞİD'in yok edilmesine yardımcı olmaz. Aksine daha fazla sorun ortaya çıkartır. Bunun ABD tarafından da anlaşıldığını düşünüyorum. Bana, bunun bir tercih değil, kısa vadeli bir gereksinim olduğunu söylediler. Rakka'da IŞİD'i yendikten sonra YPG ile işlerinin biteceğini belirttiler. Bekleyip, göreceğiz" dedi.

'SAVAŞ İLAN EDECEK DEĞİLİZ'

Binali Yıldırım, "bu kararı değiştirmek için Türkiye'nin yapabileceği fazla bir şey olmadığını" ancak "Türkiye'nin durumu değiştirebileceğini" söyledi.

BBC'nin ABD'nin bu kararına karşı Türkiye'nin ne gibi somut adımlar atacağı yönündeki sorusuna ise Yıldırım, "ABD'ye savaş ilan edecek değiliz. Adı ister PKK olsun, ister PYD, ister YPG olsun fark etmez, terör örgütüne karşı savaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Yıldırım, ABD tarafından silahlandırılmış olmasına karşın "Türkiye'nin kendisine yönelik bir tehdit hissetmesi halinde Suriye'de YPG'ye yönelik hava operasyonlarına devam edeceğini" sözlerine ekledi.

'İKİ MESAJ VERİLECEK'

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile 16 Mayıs'ta Beyaz Saray'da yapacağı görüşmede esas olarak iki önemli mesaj vereceğini belirtti:

"En başından beri NATO'da müttefikiz. Dolayısıyla bölgede terörle mücadele konusunda stratejik ortağız. Bölgede ABD yalnızca Türkiye ile birlikte terörle mücadele edebilir, terör örgütleriyle edemez. Bu birinci mesaj olacak.

"İkincisi de, FETÖ tarafından çok ciddi bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Ve bu örgütün başı ABD'de yaşıyor. Biz ortağız, dostuz. Süreç tamamlanır tamamlanmaz bu kişiyi bize iade etmeniz gerek diyecek."

'AB İLE YENİ SAYFAYA HAZIRIZ'

Yıldırım aynı mülakatta Avrupa Birliği ile ilişkilere dair bir soru üzerine, 16 Nisan anayasa değişikliği referandumu öncesinde bazı bakanların Avrupa'da miting yapmasının engellenmesinin ilişkilere "belli bir ölçüde zarar verdiğini" söyledi.

Yıldırım, "Ancak şimdi referandum bitti ve artık Türkiye ile Avrupa'nın ortak geleceğine bakıyoruz. Yeni bir sayfa açmaya hazırız. Eğer onlar da hazırsa birlikte hareket edebiliriz" dedi.