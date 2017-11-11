Yıldırım: ABD ile ilişkimizi daha iyi düzeye taşıyacağız

Başbakan Binali Yıldırım'ın ABD temasları sürüyor. Yıldırım, Beyaz Saray'daki kritik Mike Pence görüşmesinin verimli geçtiğini ve ABD ile ilişkilerin daha iyi düzeye taşınacağını söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, Mike Pence görüşmesiyle ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı. Oldukça verimli geçen görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin değerlendirildiğini söyleyen Yıldırım, her iki tarafında ilişkileri bulunduğu düzeyden daha iyi yöne taşımak için prensipte anlaştığını ifade etti.

GÜLEN'İN İADESİ VE YPG KONUSU

FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'in hala ABD'de bulunduğunu ve bu konuda Türkiye'nin beklentilerinin Mike Pence iletildiğini kaydeden Yıldırım şöyle konuştu:

"Bu konulardaki hassasiyetimizi, konuya verdiğimiz önemin farkında olduklarını paylaştılar. Bundan sonrasını takip edeceğiz, göreceğiz, biz de adımları atacağız. Bizim amacımız ilişkileri daha da germek değil, ilişkileri geliştirmek iyileştirmek. Bunun her iki ülkeye de faydası var; Türkiye'ye de faydası var, ABD'ye de faydası var. O bakımdan olumlu gündem üzerinde çalışmaya devam edeceğiz."