11.02.2017 12:27 Yıldırım: 16 Nisan'da Türkiye'ye yeni bir bahar gelecek

Başbakan Binali Yıldırım, 16 Nisan'da Türkiye'ye yeni bir bahar geleceğini söyledi. Başbakan Binali Yıldırım, 16 Nisan'da Türkiye'ye yeni bir bahar geleceğini söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım Antalya'da belediye başkanları istişare ve değerlendirme toplantısında konuşuyor. Yıldırım, "16 Nisan'a kadar inşallah Türkiye'yi bir baştan bir başa dolaşacağız, bütün vatandaşlarımızla buluşacağız. Bütün evleri, kapıları çalacağız ve vatandaşımıza doğruyu anlatacağız. Daima doğruyu söyleyeceğiz. Kafaları karıştıranlara karşı milletimizin doğruları öğrenmesi için var gücümüzle gayret edeceğiz. İnşallah 16 Nisan'da Türkiye'ye yeni bir bahar gelecek. Şimdiden uğurlu, kademli olsun" dedi.

Türkiye'nin her bölgesine eşit şekilde hizmet götürdüklerini belirten Başbakan Yıldırım, ayrımcılık yapanların AK Parti siyasetinde kendisine yer bulamayacağını ifade etti. Yıldırım şöyle konuştu:

"İlçeler, köyler, beldeler bizim için aynı değerdedir. Bütün vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Belli zümrelerin, siyasi kadroların değil bir milletin tamamının emrine amadeyiz. Vatandaşlarımız arasında ayrımcılık yapan kimse AK Parti siyasetinde kendine yer bulamaz."



