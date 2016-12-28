28.12.2016 10:20 Yılbaşında sofraya aç oturmayın

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Diyetisyeni Gözde Gence, yılbaşı öncesi ve sonrasında beslenmenin önemine dikkat çekerek, 'Yılbaşı gecesinde yemek masasında aç oturmayın' dedi. Acıbadem Eskişehir Hastanesi Diyetisyeni Gözde Gence, yılbaşı öncesi ve sonrasında beslenmenin önemine dikkat çekerek, "Yılbaşı gecesinde yemek masasında aç oturmayın" dedi.



Yılbaşı hazırlıkları başladı. Yılbaşını kutlayacak vatandaşlar planlarını yaparken, yeni yıla eğlenerek girmek istiyor. Özellikle yıl boyunca kadınlar, formlarını korumak için uğraşırken yeni yıla girerken yediklerine dikkat etmeyebiliyorlar. Sağlık açısından yılbaşı öncesi, gecesi ve sonrası gün için vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğine vurgu yapan Diyetisyen Gözde Gence, yılbaşı gece vatandaşların ara öğünlerle karınlarını doyurmalarını, gece yemek masasına aç oturmamalarını tavsiye etti.



Vatandaşların yılbaşı günü yemelerine dikkat etmeleri gerektiğine vurgu yapan Gence, "Hafif bir kahvaltı ile öğlen yemeğinde ise sebze yemeği ile öğün yapabilirler. Ara öğün yapmaları akşam yemeğinde ağır yiyecekler tüketmemelerine neden olacaktır. Aç bir şekilde sofraya oturduğumuz zaman daha çok yemek tüketmemize, karbonhidratlı yiyeceklere yönelmemize neden oluyor. O yüzden dikkat etmek lazım" dedi.



"Hindi, tavuk ya da balık tüketin"



Yılbaşı gecesinde özellikle kızartma türünden uzak durulması gerektiğini sözlerine ekleyen Diyetisyen Gence, konuşmasının bir bölümünde şunları söyledi:



"Mezeler tüketirken de, mayonezsiz ve kızartmalardan uzak durabilirler. Salata mutlaka tüketmeliler. Alkol tüketecek olan vatandaşların ise sınırlamalarını istiyoruz. Özellikle atıştırmalar çok fazla oluyor. Onların yerine kuruyemiş ve kuru meyve tercih edebilirler. Tatlı yerine ise şerbetli tatlılar yerine, daha çok meyveli tatlılara tercih edilebilir. Tabakları tepeleme doldurmak yerine az az alıp gece boyu yavaş yavaş tüketmek gerekiyor. Yılbaşında vazgeçilmez yemek olan hindi eti, bizim sevdiğimiz bir besin. Hindi olmadığı sürece tavuk balık gibi yiyecekler ideal olacaktır."



"Yılbaşı sonrasında bol sıvı tüketin"



Yılbaşı sonrasında özellikle alkol kullananların bol sıvı tüketmesinin son derece önemli olduğuna vurgu yapan Gözde Gence, "Ertesi gün ise, olabildiğince hafif yiyeceklerle günü kurtarmak gerekiyor aslında. Hafif bir kahvaltı yapıp, öğlen yemeğinde sebze yemeğini yoğurtla destekleyebilirler. Meyve, sebze tüketimini arttırabilirler. Bunlar daha toparlayıcı olacaktır. Yılbaşının ertesi günü bol sıvı tüketilmesini öneriyoruz. Alkolün vücuttan su atılmasını hızlandırdığı için biz de ihtiyaç duyulan sıvı miktarını sağlıklı bir şekilde vücuda almalıyız" diye konuştu.

