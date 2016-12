29.12.2016 14:52 Yılbaşında polis 24 saat görevinin başında olacak

Şen yaptığı açıklamada, vatandaşların yılbaşında her türlü asayiş, trafik ve güvenlik olaylarında 155 Polis İmdat Hattı'nı aramaları istedi. Şen açıklamasında, "Yeni bir yıla girmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşadığımız bu günlerde, ülkemizin huzur ve istikrarını bozmak ve toplumda kaos ortamı oluşturmak isteyen şer odaklarına karşı mücadelemiz yasaların bize verdiği yetki çerçevesinde ve sizlerin bize sağladığı desteklerinizle yılmadan sürecektir. Emniyet teşkilatı olarak, daha önceki yıllardan edindiğimiz bilgi ve birikimlerimizi her alanda yapacağımız muhasebe ve değerlendirmeler bundan sonrada kamu düzeninin korunması, asayişin sağlanması, huzur ve güven ortamının tesisi ve sürdürülmesi hedefi doğrultusunda hareket etmeye devam edeceğiz. Bu doğrultuda personelimiz kendilerine yüklenilen sorumluluğun bilincinde olarak görevlerini layıkıyla sürdüreceklerdir. Vatandaşlarımızın her türlü asayiş, güvenlik ve trafik olayları ile ilgili olarak '155 Polis İmdat' hattına yapacakları ihbarlar anında değerlendirileceğinin bilinmesini isterim. En iyisine layık olan siz değerli vatandaşlarımızın yeni yıla huzurlu, güvenli ve mutlu bir şekilde girebilmeniz amacıyla 24 saat görev başında olacağız. Yeni bir yıla girerken şahsım ve teşkilatım adına halkımızın yeni yılını kutlar, vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğrunda canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad eder, saygılarımı sunarım" ifadelerine yer verdi.