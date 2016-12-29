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Yılbaşında mide fesatı geçirmeyin
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Yılbaşında mide fesatı geçirmeyin

Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Ayda Erken, yılbaşı gecesine özel beslenme önerileri verdi.

Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Ayda Erken, yılbaşı gecesine özel beslenme önerileri verdi.

Yılbaşının bir takım kararlar almak, yaşam tarzımızda değişiklik yapmak, yeni bir şeylere başlamak ve kendimizi yenilemek için hoş bir başlangıç olduğunu ifade eden Diyetisyen Erken, bu kadar anlam yüklenilen bir geceyi mutlu hatırlamak ve tadında kutlamak için alınacak önlemler arasında en önemlisinin beslenme olduğunu söyledi. Tam bir kutlama havasında geçen bu gecede yemeklerin, mezelerin ve alkolün dozunun fazlasıyla kaçabildiğini dile getiren Ayda Erken, "Ertesi gün tüm bunların vücutta yarattığı baş ağrısı, ağırlık ve yorgunluğu düşünürsek, yeni kararlarımızı uygulamak için ihtiyacımız olan enerjiyi ve morali nasıl bulabiliriz" diye sordu.

1 HAFTA ÖNCEDEN BAŞLAYIN

Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Ayda Erken "Yılbaşından bir hafta önce kontrollü beslenerek depolarımızı boşaltabilir ve vücudu hazırlayabiliriz. Zaten pek çok kadın yılbaşı gecesi daha ince ve güzel görünmek ve istediği elbiseyle daha şık olmak için bu taktiği uygular. Vücutta birikmiş olan ödem atılarak gerçekten de daha ince görülebilirsiniz. Diyetisyeninizin hazırlayacağı bir detoks beslenme listesi ile ödeminizden çok rahat kurtulabilirsiniz. Bir uzmana danışmadan asla arkadaşlarınızdan duyduğunuz diüretik (vücuttan su atmaya yardımcı) ilaçlardan kullanmayınız" ifadelerini kullandı.

GÜNDÜZ YEMEMEK ÇOK YANLIŞ

Yılbaşı akşamı nasıl olsa fazla yemek yeneceği fikri ile gündüz hiçbir şey yememenin en büyük yanlışlardan biri olduğuna dikkat çeken Diyetisyen Erken, şunları kaydetti:

"Çünkü akşama kadar çok fazla acıkacağınız için kontrolsüz bir şekilde yersiniz ve vücudu da depolama eğilimine sokarsınız. Aç kalan bir vücut aldığı besinleri yakmak yerine bir sonraki açlıkta kullanmak üzere depolamak ister. Bu nedenle güne kahvaltıyla başlamak çok önemlidir. Hafif bir öğle yemeği ve ara öğünlerle akşama hazırlık yapılabilir. Aralarda meyve tercih edilebilir. Öğle yemeğinde çorba, hafif bir sebze yemeği, yoğurt ve çok az pilav/makarna veya 1-2 dilim ekmek tercih edilebilir. Bisküvi, kurabiye, poğaça tarzı atıştırmalardan uzak kalın çünkü sizi daha çok acıktıracaktır."

HİNDİ OLMASI AVANTAJ

Bir yılbaşı geleneği olarak menülerde hindi olması çok büyük bir avantaj olduğuna değinen Ayda Erken, "Çünkü hindinin kolesterolü çok düşüktür. Kırmızı ete göre sindirim kolaylığı sağlar. Bu sebeplerle hindi tercih edilmesi faydalı olacaktır" şeklide konuştu.

Yılbaşı gecesi evde ya da dışarıda olmanın çok fark etmeyeceğini anlatan Diyetisyen Erken, "Çünkü çok fazla çeşit besin varsa illa ki tüketim de fazla olacaktır. Evde yiyecek hazırlayanlar için çeşidin az tutulması, bundan ziyade sunum şıklığına önem verilmesi ufak bir tüyo olabilir. Örneğin şık kaselerde servis edilen bir salataya kimse hayır diyemez. Salata tüketimi tokluk oluşturacağı için besin tüketimini de baskılar. Fazla besin tüketiminin hele de hızlı ve büyük lokmalar halinde yenildiyse tansiyonu arttırması ve kalbi sıkıştırarak zorlaması mümkündür. Yılbaşı gecesi acil servislerde halk diliyle 'mide fesatı' denilen sindirim sorununu yaşayan ve midesi yıkanan çokça hastaya rastlayabilirsiniz. Yavaş yavaş ve azar azar yemek gerçekten çok önemlidir."

TABAĞA BİRER KAŞIK ALIN

Çok yağlı ve kızartma türü besinleri tüketmekten kaçınılması gerektiğini söyleyen Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Diyetisyeni, şunları söyledi:

"Hazırlanan mezelerden tabağınıza birer kaşık alıp porsiyonu yinelemezseniz hem tadımlık hem de doyumluk bir keyif yaşarsınız. Ordövr tabağında yer alan şarküteri ürünlerinin yarısını veya üçte birini yiyiniz. Çünkü peynir, salam, pastırma, mayonezli mezeler gibi yüksek kalorilidir. Ayrıca beraberinde fazla ekmek tüketimine de neden olabilir. Ana yemeğinizin yanında pilav/makarna/püre/erişte/börek gibi bir karbonhidratlı besin varsa ekmek yemeyiniz. Tabağınıza konulan porsiyonun da tamamını bitirmemeye çalışınız. Mümkünse zeytinyağlı sebze yemeklerine ve salataya öncelik veriniz."

ALKOL TÜKETİMİ

Yılbaşı akşamı en önemli konulardan birinin de alkol tüketimi olduğunu ifade eden Diyetisyen Erken, "Bir kutlama akşamı olduğu için ve yemek masasında uzun kalındığı için alkol de yemek kadar fazla tüketilmektedir. Hem yemek hem alkol kaçtığında kalori çok artacaktır ve yılbaşı gecesi sonrası baş ağrısı, yorgunluk, mide ağrıları, bulantı, kusma, ağırlık hissi de ortaya çıkacaktır. Alkol yerine diğer içecekler tercih edilebilir" dedi.

SU TÜKETİMİNİ UNUTMAYIN

Diyetisyen Ayda Erken su tüketiminin hem yılbaşı akşamı hem de ertesi gün için mutlaka arttırılması gerektiğini belirterek şunları aktardı:

"Yılbaşı akşamı sofrada ara ara, yudum yudum su içmek hem tokluk hissini arttırır hem de sindirim kolaylığı sağlar. Midenin çalışmasına ve yorulmamasına yardımcı olur. Bir diğer önemli konu da yılbaşı gecesi tüketilen alkolün vücutta yaratacağı etkiyi azaltmaktır. Alkol vücuttan fazlasıyla su atılmasına neden olur. Atılan suyu yenisiyle yerine koymazsak susuz kalan vücut daha kolay yağlanır ve toksin birikir. Bu nedenle yılbaşı gecesinin ertesinde bol bol su içmek gerekir. Bitki çayları, özellikle meyve çayları ve taze sıkılmış portakal/havuç suyu gibi içeceklerle desteklemek de iyi gelecektir. Yılbaşı gecesi sonrası beslenmenize ekleyeceğiniz meyve, sebze, salata desteği ile yapacağınız birkaç günlük detoks uygulaması hem vücudunuza iyi gelecektir hem de yeni yılda yapmak istediklerinizi size hatırlatacak bir kür olacaktır. Yılbaşı ertesinde aldığınız fazla kaloriyi yakmak için açık havada yapacağınız 1-1,5 saatlik bir yürüyüş de çok iyi olur. Hem oksijenlenmiş hem de kalori yakmış olursunuz. Yeni yılda yapmak istedikleriniz için enerjiniz tam, sağlığınız yerinde olsun."
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