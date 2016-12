01.01.2017 02:00 Yılbaşında görevli polislere çay ikramı

AK Parti Diyarbakır Gençlik Kolları üyeleri soğuk havada nöbet tutan polislere çay ikram edip yeni yılını kutladı. AK Parti Diyarbakır Gençlik Kolları üyeleri soğuk havada nöbet tutan polislere çay ikram edip yeni yılını kutladı.



AK Parti Diyarbakır Gençlik Kolları üyeleri, yılın son gününe Merkez Sur ilçesindeki güvenlik noktalarında nöbet tutan polislerle beraber girdiler. Gençlik kolları üyeleri, soğuk havaya rağmen gece gündüz nöbet tutan güvenlik güçlerine çay ikram edip, ısınmak için yaktıkları ateşin başında onlarla sohbet ederek yeni yıl için iyi dileklerde bulundular.



"Onların yanında olduğumuzu göstermek istedik"



Dinini, vatanını koruyan polisleri ziyaret ederek her daim onların yanında olduklarını göstermek istediklerini ve yılbaşının sıradan bir gün olduğunu ifade eden AK Parti Diyarbakır Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Nurullah Seyda Akyıldız, "Biz havada geyikle dolaşan Noel Baba'nın değil, karadan gemileri yürüten Fatih Sultan Mehmet Han'ın torunlarıyız, yeni miladi yıl ile Mekke'nin fethi beraber kutlanmaktadır. Bugün fetih ruhuna muhtaç bir haldeyiz. Mekke'nin fethinden sonra fetih durmamış bugüne kadar devam etmiştir ve devam ettirilmek durumundadır. Yılbaşı gecesi aslında sıradan bir gecedir. Müslümanlar için bir anlam ifade etmez. Hal böyle iken yılbaşı gecesi toplumsal bir isyan ve çılgınlık gecesi haline getirilmiştir. Aynı zamanda iğrenç bir yabancılaşma sergilenmektedir. Yılbaşı kutlama durumunda olan her insan kendi kendine sormalıdır. Ben Hristiyan mıyım Müslüman mıyım diye. Bu soruya cevap aramalı hangisine benzediğine bakmalıdır. Hristiyanlar bize ait hiçbir bayramı kutsal günü ve geceyi kutlamazken biz şuursuzca kendimizi inkar edercesine Hristiyanlar gibi yılbaşını kutlarsak bu bizim açımızdan doğru olur mu? Bu toplumsal soruna dikkat çekmek için bu gece vatansever polis kardeşlerimizin yanında bulunmak istedik. Mekke'yi fetheden kahraman sahabeler gibi sahabeler şehri Diyarbakır'da dinini, vatanını koruyan polis kardeşlerimizin nöbet tuttuğu noktaları ziyaret ederek her daim onların yanında olduğumuzu göstermek istedik. Yıl boyunca Diyarbakır'da terörün gölgesinde gündüzüyle, gecesiyle, yağmuruyla, çamuruyla, soğuğuyla, sıcağıyla görev yapan kahraman polislerimizin yılın bu son gününde yanlarında olduk" dedi.