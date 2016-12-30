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Yılbaşında alınacak asayiş tedbirleri açıklandı
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Yılbaşında alınacak asayiş tedbirleri açıklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, yılbaşı gecesi umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde meydana gelebilecek olayların önlenebilmesi amacıyla yapılan denetimlerin arttırılacağını bildirdi. Emniyet ayrıca, vatandaşların yeni yıla topluca girmek için toplandıkları meydanlarda taciz olaylarının yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınacağını belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü, yılbaşı gecesi umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde meydana gelebilecek olayların önlenebilmesi amacıyla yapılan denetimlerin arttırılacağını bildirdi. Emniyet ayrıca, vatandaşların yeni yıla topluca girmek için toplandıkları meydanlarda taciz olaylarının yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınacağını belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşların yılbaşını güven içinde karşılayabilmeleri için alınacak asayiş ve güvenlik tedbirlerini açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, mağazalar ve çarşılar gibi halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile ana arterlerde; kapkaç, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı duyarlı bulunulacağı ifade edilerek, bu gibi yerlerde yaya ve motorize ekip sayısının artırılarak gerekli tedbirlerin alınacağı kaydedildi.

Açıklamada, Yılbaşı tatili nedeniyle hava ve deniz limanları, gar ve terminal gibi yerlerde yolcu kapasitesi artacağından belirtilen mahallerin devriye ekipleri ile takviye edileceği ve özel güvenlik görevlilerinin uyarılacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde meydana gelebilecek olayların önlenebilmesi veya yaşanabilecek taşkınlıklar sebebiyle vatandaşlarımızın huzur ve sükÃ»nunu bozucu davranışların men edilebilmesi amacıyla yapılan denetimler arttırılacak. Yılbaşı nedeniyle şehir içi taşıma araçlarında ve duraklarda oluşacak yoğunluk dikkate alınarak bu gibi yerlerdeki kontroller arttırılacak. Vatandaşlarımızın yeni yıla topluca girmek için toplandıkları meydanlarda geçmiş yıllarda yaşanan ve basına da yansıyan olayların bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirler alınacak. Kutlamalarda kullanılması muhtemel proteknik maddelerin ilgili mevzuatta belirtilen hususlara riayet edilerek kullanılmasına ve denetlenmesine azami hassasiyet gösterilecek. Meydana gelmesi muhtemel terör eylemlerine karşı şüpheli araç, şahıs, çanta, paket, poşet vb. üzerinde yapılan denetim ve kontroller sıklaştırılacaktır."
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