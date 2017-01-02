02.01.2017 18:30 Yılbaşı kutlaması ölümle bitti

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yılbaşı akşamı bir grup arkadaş evde kutlama yaparken av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yılbaşı akşamı bir grup arkadaş evde kutlama yaparken av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre olay, yılbaşı akşamı saat 00.00 sularında Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Atatürk Mahallesi'nde S.A. isimli şahsın evinde meydana geldi. Yılbaşı kutlamak için S.A.'nın evine gelen arkadaşı S.A., eşi M.A. ve baldızı M.İ. hep beraber yemek yiyerek alkol aldı. S.A. gece tam saat 00.00'de havaya ateş etmek amacıyla bulundukları odaya av tüfeği getirdi. Bu esnada M.İ. tüfeğe bakmak isterken tüfeğin kazara ateş alması sonucu S.A. başından yaralandı. Evdekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, S.A.'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede ele geçirilen av tüfeği ve dolu fişekler muhafaza altına alındı. M.İ. gözaltına alınırken, S.A.'nın cenazesi morga kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

