Yılbaşı ikramiyesi belli oldu

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi belli oldu.

Büyük ikramiye bu yıl 61 milyon lira olarak belirlendi. Geçen yılki ikramiye 60 milyon liraydı. İkramiye tutarı böylece yaklaşık yüzde 1,7 artış kaydetti.

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Bilet fiyatları ise değişmedi. Tam bilet 60, yarım bilet 30, çeyrek bilet de 15 liradan satılacak.

BÜYÜK İKRAMİYE DOLAR BAZINDA AZALDI

Büyük ikramiye TL bazında 1 milyon lira artarken, dolar bazında eridi. Geçen yıl 31 Aralık'ta büyük ikramiye dolar bazında 17,04 milyon dolardı. Bugünkü kurla (3,89) hesaplandığında büyük ikramiye yaklaşık 15,7 milyon dolara denk geliyor.