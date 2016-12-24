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Yılbaşı hediye eşya fuarında birbirinden ilginç hediyeler Ankaralıların beğenisine sunuldu
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Yılbaşı hediye eşya fuarında birbirinden ilginç hediyeler Ankaralıların beğenisine sunuldu

Yeni yılda sevdiklerine hediye almak isteyen Başkentliler, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Fuar alanına akın etti.

Yeni yılda sevdiklerine hediye almak isteyen Başkentliler, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Fuar alanına akın etti.

El yapımı yerli ürünlerinin dışında yabancı katılımcıların kendi ülkelerinden getirdikleri ürünlerin de alıcıların beğenisine sunulduğu fuarda 250'ye yakın katılımcı yer alıyor. Fuarda, Türk savaş kıyafetleri, Hindistan taşı, İran halısı, Mısır papirüs kağıtları, çini, deri işleri, seramik, konfeksiyon, tekstil ürünleri, oyuncak gibi çok sayıda el sanatları ve hediyelik eşyalarının yanı sıra yılbaşına özel ürünler de sergileniyor.

"Hepsi el yapımı"

Ürünlerin hepsinin orijinal ve el yapımı olduğunu belirten stant sahipleri şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde geleneksel atlı okçuların savaş kıyafetleri tasarlıyorum. Çalışmalarım tamamen el işçiliği ve orijinal ürünler. Mısır standında papirüs kâğıtlarını tanıtan Hindistanlı bir katılımcı ise ," Antalya EXPO' da sergilediğimiz el yapımı ürünlerimizi Başkentlilere göstermeye geldik. Birçok el yapımı ürünümüz var."

Organizatörler, 30 Aralık'a kadar açık kalacak fuarda, gün boyu etkinlikler düzenleneceğini belirtti.
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