31.12.2016 21:15 Yılbaşı gecesi İstanbul'da kar yağacak mı ?

Yeni yıla saatler kala yurdun birçok yerinde kar ve karla karışık yağmur beklenirken, AKOM'dan yapılan açıklamada, kar yağışının İstanbul'un yüksek bölgeleri dışında yılbaşında etkili olmayacağı bildirildi. Yeni yıla saatler kala yurdun birçok yerinde kar ve karla karışık yağmur beklenirken, AKOM'dan yapılan açıklamada, kar yağışının İstanbul'un yüksek bölgeleri dışında yılbaşında etkili olmayacağı bildirildi.

Yeni yıla saatler kala yurdun birçok yerinde kar ve karla karışık yağmur beklenirken AKOM'dan (Afet Koordinasyon Merkezi) yapılan açıklamada, İstanbul'da devam eden yağışın yüksek bölgelerde sulu kar ve hafif kar şeklinde Pazar günü sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi. Sabah saatlerinden itibaren ise yağış İstanbul'u terk edecek. Öte yandan, yılbaşında İstanbul'da herhangi bir kar yağışının beklenmediği bildirildi.

(Doğan Can Cesur - Serdal Altıntepe / İHA)

