30.12.2016 10:28 Yılbaşı gecesi işletmelerin kapanış saatleri

Lüleburgaz Lokantacılar ve Köfteciler Esnaf Odası Başkanı Nihat Yaman, yılbaşı gecesi işletmelerin saat 04.00'de kapanacağını açıkladı. Lüleburgaz Lokantacılar ve Köfteciler Esnaf Odası Başkanı Nihat Yaman, yılbaşı gecesi işletmelerin saat 04.00'de kapanacağını açıkladı.



Yaman, yılbaşı gecesi çalışacak işletmelerle ilgili yaptığı açıklamada, "Yılbaşı gecesi çalışacak olan işletmelerin kapanış saatleri hakkında Lüleburgaz Belediye Başkanlığına yaptığımız müracaat sonrası yılbaşı gecesine mahsus olmak üzere içkili-içkisiz lokanta, çorbacı, bar, birahane gibi işletmelerin kapanış saatlerinin 04:00 olarak uygulanmasını talep ettik. Belediyemizin yetkili organları bu konuda esnafımız için gerekli kolaylığı göstererek yukarıda saydığımız işletmelerin kapanış saatlerinin 04:00 olarak uygulanmasını uygun gördü. Netice itibariyle yılbaşı gecesi çalışacak olan işletmelerin belirlenen saat dilimine uymalarını önemle rica ediyoruz" dedi.

