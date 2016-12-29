29.12.2016 10:28 Yılbaşı çerezleri tezgahta kaldı

Yılbaşının vazgeçilmezi olan çerezler, yaklaşan yılbaşı öncesi tezgahta kaldı. Yılbaşının vazgeçilmezi olan çerezler, yaklaşan yılbaşı öncesi tezgahta kaldı.



Yaklaşan yılbaşı öncesinde büyük bir hazırlık içerisine giren kuruyemiş satıcıları, çerez satışlarından memnun olmadıklarını dile getirdiler. Gaziantepli kuruyemişçiler, bu yıl talebin az olmasından şikayetçi. Son dönemde Türkiye'de sıcak para eksikliği olduğunu da söyleyen kuruyemişçiler, vatandaşların bu yıl nakit sıkıntısının olduğunu belirtiyor.



"Bu sene talep çok az"



Tek umutlarının yılın son günü olduğunu belirten satıcı Hacı Ali Çelik, "Türkiye'de nakit ve ekonomik sıkışıklığı var. Ondan dolayı piyasada biraz durgunluk var. Beklentilerimiz var, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Satışlarımız toptan ve perakende yapıyoruz. Ürünlerimizin fiyatının geçen seneye göre çok daha uygun olmasına rağmen talep çok az oluyor. Geçen yıla göre çok az piyasanın darlığından nakit sıkışıklığı da dahil olunca vatandaş cebindekine göre harcama yapıyor" diye konuştu.

