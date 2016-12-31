Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Yılbaşı çekilişine saatler kala Nimet Abla'da son biletler tükeniyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Yılbaşı çekilişine saatler kala Nimet Abla'da son biletler tükeniyor

60 milyonluk yılbaşı ikramiyesinin sahibini bulmasına saatler kala Nimet Abla'daki biletlere olan yoğun ilgi devam ediyor. Bayide kalan son biletleri almak içinse Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

60 milyonluk yılbaşı ikramiyesinin sahibini bulmasına saatler kala Nimet Abla'daki biletlere olan yoğun ilgi devam ediyor. Bayide kalan son biletleri almak içinse Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Yılbaşı çekilişine saatler kala 60 milyonu kazanma umuduyla çok sayıda vatandaş Eminönü'nde bulunan Nimet Abla bayisi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenen 60 milyon TL'lik yılbaşı ikramiyesinin kendisine çıkmasını isteyen çok sayıda vatandaş şanslarını arttıracağını düşündüğü için Nimet Abla'ya geliyor. Çekilişin yapılmasına saatler kala Nimet Abla Bilet Satış Gişesi'nde kalan son biletleri alabilmek için vatandaşlar birbiriyle yarıştı. 60 milyonu kazanarak yeni yıla zengin bir vatandaş olarak girmek isteyenler arasında Nimet Abla'dan bilet almak için çok uzaklardan gelen vatandaşlar da vardı. Kimileri ikramiye kendisine çıkarsa hepsini harcayacağını söyledi, kimileri ise işini bırakacağını belirtti. İkramiyenin kime çıkacağını ise saatler 24.00'ı gösterdiğinde yapılacak olan çekiliş belirleyecek.

"Genelde buradan çıkıyor bizde şansımızı burada deneyelim dedik"

Nimet Abla'dan bilet almaya eşiyle birlikte gelen Arif Özkan, "Ağva'dan bilet almaya buraya geldiğimize inanır mısınız? Orada bilet yoktu. İkramiye bana çıkarsa hepsini yiyeceğim, kimseye de hiçbir şey vermeyeceğim. Genelde buradan çıkıyor bizde şansımızı burada deneyelim dedik" diye konuştu.

"Nimet ablanın çıkma ihtimalini arttırdığını düşünüyorum"

İkramiyenin çıkma şansı artsın diye Nimet Abla'yı tercih ettiğini belirten Adnan Mehmet Ali Arslan, "Bileti alırken sayıların aynı olmamasına bile dikkat ettim yani şans atsın diye. Bu zamana kadar hep dedem alırdı. Nimet ablanın adı meşhur, uğurlu isim haline geldi, çıkma ihtimalini arttırdığını düşünüyorum" diye konuştu.

"Bilet çıkarsa seyyar satıcılıktan kurtulacağım"

Eminönü'nde seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlayan ve Nimet Abla Bayiinden bilet almaya gelen Rıfat Melike, "Bilet çıkarsa seyyar satıcılıktan kurtulacağım. Çıkarsa herkese yardım edeceğim. O kadar zengin olursam seyyar satıcılık mı yapacağım" şeklinde konuştu.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Burak ve Selçuk'la birlikte Pendikspor'u satın mı alıyor ?
Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Soylu, Şemdinli'de
İçişleri Bakanı Soylu'ya Şemdinli'de yoğun ilgi
Hakkı Arslan yaşam mücadelesini kaybetti
Pendikspor As Başkanı Mustafa Şahinyılmaz'dan açıklama
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İki genç askerimiz El Bab'da destan yazdı
İki genç askerimiz El Bab'da destan yazdı
Putin'in cevabı Obama'yı utandırdı!
Putin'in cevabı Obama'yı utandırdı!
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi başladı! 2017 Milli Piyango yılbaşı tam listesi ve amortiler
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi başladı! 2017 Milli Piyango yılbaşı tam listesi ve amortiler
Çılgın Bediş'in Banu'su evlendi!
Çılgın Bediş'in Banu'su evlendi!
Bakan açıkladı! Adil Kullanım Kotası kalkıyor
Bakan açıkladı! Adil Kullanım Kotası kalkıyor
Survivor Taner Taksim'de ortalığı birbirine kattı
Survivor Taner Taksim'de ortalığı birbirine kattı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Burak ve Selçuk'la birlikte Pendikspor'u satın mı alıyor ?
Burak ve Selçuk'la birlikte Pendikspor'u satın mı alıyor ?
Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti
Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Soylu, Şemdinli'de
İçişleri Bakanı Soylu, Şemdinli'de
İçişleri Bakanı Soylu'ya Şemdinli'de yoğun ilgi
İçişleri Bakanı Soylu'ya Şemdinli'de yoğun ilgi
Hakkı Arslan yaşam mücadelesini kaybetti
Hakkı Arslan yaşam mücadelesini kaybetti
Pendikspor As Başkanı Mustafa Şahinyılmaz'dan açıklama
Pendikspor As Başkanı Mustafa Şahinyılmaz'dan açıklama
(Özel Haber) Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli'ni su bastı, yol trafiğe kapatıldı
(Özel Haber) Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli'ni su bastı, yol trafiğe kapatıldı
Ulaştırma Bakanı Arslan TÜRKSAT çalışanlarını ziyaret etti
Ulaştırma Bakanı Arslan TÜRKSAT çalışanlarını ziyaret etti
AGD'den Mekke'nin Fethi programı
AGD'den Mekke'nin Fethi programı
İstanbul'da tüneli su bastı
İstanbul'da tüneli su bastı
Yeni yıla eksi 10 derecede nöbet tutarak giriyorlar
Yeni yıla eksi 10 derecede nöbet tutarak giriyorlar
Mekke'nin Fethi'nin 1386. yıldönümü kutlandı
Mekke'nin Fethi'nin 1386. yıldönümü kutlandı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English