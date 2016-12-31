31.12.2016 15:10 Yılbaşı biletlerinde son gün yoğunlu

2017 yılına sayılı saatler kala yılbaşı biletleri satışların da yoğunluk yaşanırken, Van'da işlek caddelerde bulunan birçok seyyar bayi ise ellerindeki biletleri bitirmeye çalışıyor. 2017 yılına sayılı saatler kala yılbaşı biletleri satışların da yoğunluk yaşanırken, Van'da işlek caddelerde bulunan birçok seyyar bayi ise ellerindeki biletleri bitirmeye çalışıyor.



Milli Piyango 2017 yılbaşı özel çekilişi bu gece yapılacak, bin bir hayalle bilet satın alan vatandaşlar ise son gün olduğu için adeta seyyar bayilere akın etti. 16 yıldır burada bayi olduğunu belirten Resul Koç, "Son günler güzel gidiyor. Biletler tükendi. Yaklaşık 100 tane bilet kaldı. İnşallah onlar da biter. Bizler büyük ikramiyenin Van'a çıkmasını istiyoruz. Her şeyin hayırlısı olsun" dedi.



Yaklaşık olarak 35 yıldır Milli Piyango biletlerini sattığını belirterek, "İnşallah bu sene büyük ikramiye Van'a çıkar. Çünkü biletler bu sene Van'ın değil. Farklı illerden getirdik. İnşallah Van'a çıkar. Biz de son gün elimizdeki son biletleri satmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



Yediden yetmişe bilet alan vatandaşlar ise şimdiden çıkacak olan büyük ikramiyenin hayalini kurarken, 15 Yaşındaki Ferhat Kuşak, kendisine piyango çıkması durumunda anne ve basına araba alacağını geriye kalan paraları ise fakirlere dağıtacağını söyledi.



Çeyrek bilet aldığını söyleyen Mehmet Asim adlı vatandaş ise "Hayırlısı ise bize çıksın. İnşallah ihtiyacı olanlara çıkar. Ne yapacağım konusunda ne desem yalan olur. Yatırım yapacağım inşallah. Borç isteyen akrabalar her halükarda çıkar" diye konuştu.



Öte yandan özellikle işlek caddelerde bulunan seyyar bayilerde ciddi yoğunluklar yaşandığı gözlendi.

